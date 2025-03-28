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「萬秀孫」張瑞夫爸爸「爆腸穿孔出血休克」緊急送醫現況曝

記者蔡琛儀／台北報導

索尼音樂邀請到「萬秀洗衣店」萬秀孫張瑞夫Reef以聲音實驗家的身份，展開全新企劃，將洗衣店洗滌的每一道工序轉化為音樂，包括洗衣機轉動的嗡鳴、水流翻攪的輕響、蒸氣燙斗釋放的細微嘶鳴都被仔細記錄下來，成為全球第一張洗衣店ASMR專輯《洗衣的聲音》。

▲▼張瑞夫洗衣店ASMR專輯《洗衣的聲音》。（圖／索尼提供）

▲張瑞夫推出洗衣店ASMR專輯《洗衣的聲音》。（圖／索尼提供）

張瑞夫表示：「我從小在洗衣店長大，味道和聲音都是我很重要的回憶，但可能因為我太習慣了，反而距離太近而感受不到他的特別。但因為開店的關係，接觸到更多的人，聽了更多故事，讓我們知道洗衣店是有不同的價值。」這次的錄製分別到了台北和后里店錄音，瑞夫說：「錄音的時間，正是台北店即將關閉前最後一段時間，我也想為過去幾個月大家的努力，留下一個最後的記憶；另一方面到后里錄音，也可以讓阿公和弟弟覺得做了一件從來沒有想過的事。」

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不過要在洗衣店收音，對於瑞夫、製作人和錄音師都是第一次，正式開錄前沒有人有把握是否能成功，整個團隊都專心投入，尋找出最適合收音的方式和位置，也因為在店裡錄音，整家店都必須非常安靜，瑞夫笑說：「所有人連呼吸都很小心，怕一不小心發出聲音就毀了這次的紀錄。」在錄製的過程中，張瑞夫都既興奮又緊張，在重複做刷洗衣板的動作時，手指都破皮流血，但他過程中完全沒有痛感，直到結束才發現。

▲▼張瑞夫洗衣店ASMR專輯《洗衣的聲音》。（圖／索尼提供）

▲張瑞夫以「萬秀洗衣店」萬秀孫身份著名。（圖／索尼提供）

在后里錄音時，原本前半段十分順利，後半段剛開始錄音，張瑞夫忽然接到爸爸公司的電話，竟然是爸爸腸穿孔出血，接近休克，他立刻衝到爸爸的公司，陪爸爸一起上救護車送醫，他說：「當大家在我家錄音的時候，我在醫院處理爸爸的事情，一直到半夜才從開刀房出來進入加護病房。幸好爸爸在過年期間已經出院，錄音也順利完成。」發生的意外插曲，讓他更是格外難忘這段錄音的過程。

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