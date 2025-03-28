出道32年...《櫻桃小丸子》片尾曲原唱要來台灣了！　海外唯一場超寵粉

記者蔡琛儀／台北報導

日本「吉他詩人」齊藤和義即將展開2025年日本國內最新個人巡演「KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 ”DOUBLE SETLIST” ～羚羊與狼～」，在國內外歌迷的引頸期盼下，他今日加碼宣布將要融合巡演中「羚羊」與「狼」兩種風格的歌單來重新詮釋經典曲目，推出東京與台北兩場追加演唱會。

▲齊藤和義將首度來台。（圖／大鴻藝術提供）

限定兩場的演出中，東京場將於7月29日於Zepp Haneda舉行，而台北場則定於8月2日在Zepp New Taipei開唱，其中台北場不僅是齊藤和義生涯首次海外演唱會，更是追加演唱會唯一的海外場次，對齊藤和義與長年支持他的台灣粉絲而言意義非凡。台北場演唱會門票售價分為2800、3200元兩種，採實名抽選制，將於4月14日下午1點在遠大售票系統開放登記，並於4月18日公布抽選結果，若有剩餘票券，將於4月30日中午12點進行一般販售。

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1966年出生於栃木縣的齊藤和義，以其獨特的磁性溫暖嗓音與細膩的詞曲創作聞名，他的音樂風格游走於搖滾、民謠與藍調之間，將日常情感化為動人旋律。1993 年以單曲〈我所看見的披頭四在TV裡面〉一曲出道，其後發行多張單曲與專輯作品，其中〈如常風景〉作為動畫《櫻桃小丸子》的片尾曲廣為人知，而電影《名偵探柯南：絕海的偵探》的主題曲〈One More Time〉更是台日歌迷耳熟能詳的金曲。

他出道32年金曲無數，包括代表作〈走路回家吧〉、〈想唱的抒情歌〉、〈一直都喜歡你〉、〈Wedding Song〉等曲，還有日劇女王松嶋菜菜子主演的戲劇《家政婦女王》的主題曲〈想要變得溫柔〉等，他不僅在個人專輯中展現多變風格，更親自操刀編曲、演奏多種樂器，參與電影配樂、動畫主題曲及藝人合作，展現豐富的音樂才華。