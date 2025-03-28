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BOYNEXTDOOR宣布「泰國演唱會取消」　向地震受災者深深慰問

記者王靖淳／綜合報導

緬甸於今（28）日下午發生規模7.7強震，連鄰近的泰國北部及曼谷地區也出現明顯晃動。為此，新生代韓團BOYNEXTDOOR稍早也緊急發出聲明宣布，原訂於明（29）日在曼谷舉行的《BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1 IN BANGKOK》取消。

▲▼BOYNEXTDOOR

▲BOYNEXTDOOR。（圖／翻攝自Instagram／boynextdoor_official）

聲明中向地震受災者表達深深慰問，緊接著提到，考量受到地震的影響，原定於3月29日（星期六）舉行的演唱會決定取消，同時也表示，對於期待在曼谷開唱的粉絲們深感抱歉，並請求大家的理解與諒解。至於演唱會改期的確切時間，後續將會再另發布公告進行通知。

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▲▼boynextdoor（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲BOYNEXTDOOR原定赴泰演唱會宣布取消。（圖／翻攝自Weverse）

實力派新生代男團BOYNEXTDOOR於2023年出道，由6位團員SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN及WOONHAK組成。巡演《BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’》自12月於仁川起跑，緊接著驚喜宣布將於1月發行新作品回歸歌壇，首張數位單曲《IF I SAY, I LOVE YOU》以離別為主題，展現與以往不同的成熟形象。

【聲明全文】

首先，向所有在3月28日發生地震中受害的人表示深深的慰問，這突如其來的災害中，衷心願大家平安無事。預定於3月29日（週六）的演唱會，優先考慮觀眾和藝人、工作人員的安全，不得不取消。真心向期待曼谷演出的眾多粉絲們表示歉意，希望大家多多諒解。關於取消演出的程序，將另外公告。

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關鍵字

BOYNEXTDOOR, 韓國, 地震, 曼谷, 泰國

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