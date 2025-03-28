韓團女神大集合見粉絲　南珉貞安芝儇台上互嗆了

記者葉文正／台北報導

安芝儇、南珉貞、趙娟週、朴旻曙（Mingo），為了回饋台灣粉絲，今天在三創舉行「HOW 2 SPECIAL粉絲見面會in Taipei」，雖然南韓啦啦隊看似團結，但因為四人分屬不同球隊，台上竟然互嗆要拿冠軍，南珉貞還笑富邦的李雅英唱歌聲音令她震驚：「她唱我們的歌好像在唱另一首，令我驚訝。」暗指李雅英五音不全。

▲ 南珉貞、趙娟週、安芝儇、MINGO朴旻曙四人組成韓籍啦啦隊女團「2S」粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

談到這次演唱會，南珉貞也大嘆相當緊湊：「沒什麼時間練習，到現在真的緊張，球隊也在準備開季，我們也在時間裡盡力做到最好，昨天一日店長活動結束，也趕快練習。」就怕跳錯對不起粉絲。

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▲四人在粉絲見面會合體演出。（圖／記者李毓康攝）

南珉貞之前說過中斷南韓的啦啦隊並引退，是人生很大轉變，也感受到台灣粉絲跟台灣朋友關心與愛，「緊湊的工作也影響到我要決定要完全留在台灣。」不過南珉貞也提到，李雅英的唱歌實力，「雅英有錄一小段我們的歌傳給我，我聽到歌聲為之震驚，好像是別首歌，也跟富邦隊友拍了REELS，之後想來會有慶功宴。」

▲面對提問四人都各有主見。（圖／記者李毓康攝）

而因為接下來就是中職繁忙的球季，南珉貞也說，我從WBCQ就很忙，接下來還有韓國排球比賽，現在覺得膝蓋熱熱痛痛的，富邦加入李珠垠有新的三本柱，希望戰績更好。

▲見面會上有數位韓國啦啦隊女神。（圖／記者李毓康攝）

南珉貞也透露，妹妹南至苑因為工作證問題後回去韓國，也在準備人生規畫課程，因為大家都太關心她，不想讓她來的部分也不是沒有，大家可以關注浪LIVE或是 YUTUBE，都會有她的訊息。

趙娟週也感受到粉絲熱情，談到能夠有這個粉絲會非常感謝，也很緊張，「知道粉絲期待我們，希望過程不只是緊張，也想要享受，也很珍惜大家可以一起準備表演，也有準備一首歌演唱，但聲音有點不舒服，希望多支持與鼓勵。」幸好統一隊友都很鼓勵我，跳錯他們也都包容鼓勵。比起身體的疲累，見面會壓力會比較多，因為要記好多首歌，很難，我本有睡眠障礙，但這次睡得很好。

趙娟週也豪氣表示，富邦有李珠垠，沒關係，領航猿跟統一獅都有我，沒在怕，希望今年可以有更多組合有更多合作機會，但我覺得統一獅會奪冠。我是加油可愛擔當，負責製造氣氛開心果。

MINGO也開心表示，聽說韓籍啦啦隊這樣跟粉絲見面會與演出是第一次，希望多多支持。隊友也都很支持我，我最近比較累，而且大家都要我教MV的舞蹈，也傳訊息為我加油。

MINGO說平常練很多舞，有時隔天會痠痛，但這次覺得自己寶刀未老，準備過程很開心，蓋過身體所有不舒服。我們台鋼有安芝儇，也有很厲害選手進來，所以想要台鋼奪冠。

安芝儇則說，去年一整年在台灣工作後，煩惱要怎麼回饋台灣粉絲，討論後決定開見面會，粉絲也很踴躍，雖然有負擔壓力，但大家一起合作分攤了我的壓力，現在看到媒體就緊張起來，頻流手汗，但台灣工作環境真的很好。