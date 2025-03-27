李鎮浩罪名再+1！金賽綸家人「追加提告」律師喊話：以防繼續騷擾

記者劉宛欣／綜合報導

已故金賽綸家屬，先前曾開記者會宣布對YouTuber李鎮浩提告，27日，他們再度透過律師夫志碩，向首爾西大門警察署提交了對李鎮浩的訴狀。

▲金賽綸家屬再對李鎮浩提告新罪名。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

訴狀中表示：「李鎮浩持續發布侮辱死者名譽並且騷擾家屬的影片。我們要求對李鎮浩的控告中加入跟蹤罪，並請求採取臨時措施。」他進一步解釋道：「臨時措施是要求下架影片或申請逮捕令，防止持續的騷擾。」同一天，律師還在首爾瑞草區的SpaceShare江南站中心召開了記者會，公開了2016年金賽綸與金秀賢的KakaoTalk訊息。

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▲李鎮浩被指控騷擾家屬，製作侮辱死者名譽的影片。（圖／翻攝自李鎮浩YT）

記者會上公開了2016年6月25日，金賽綸與金秀賢發送的私訊對話，包含「快回來♥」、「啾」、「抱睡」等，當時金賽綸年僅16歲，律師表示：「如果這不是戀人關係，我反而想問金秀賢，當時他們到底是什麼關係。」並進一步說道：「如果金秀賢方再聲明當時並未交往，那麼是否意味著金秀賢對未成年人的行為是Grooming（兒童性誘拐）？」

對此，金秀賢所屬的經紀公司Goldmedalist尚未發表聲明。