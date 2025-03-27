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賴慧如「心疼吳婉君被家暴」　臉書長文聲援：妳不孤單

記者王靖淳／綜合報導

女星吳婉君25日認愛藝人趙駿亞，同時也坦言交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索。據了解，兩人13日發生爭執時，吳婉君被趙駿亞打到雙頰紅腫、臉部瘀傷，後來到醫院驗傷，目前也已至中和警分局提告傷害及聲請保護令，消息曝光後引發外界討論，就連女星賴慧如都在臉書發文聲援女方，「妳不孤單，妳是勇敢堅強的女孩 ，我們都會給妳力量， 讓這一切變得越來越好。」

▲賴慧如聲援吳婉君。

▲賴慧如（圖左）曾和吳婉君合作拍戲。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如Huiru Lai）

賴慧如透露過去在拍攝《愛的榮耀》時與吳婉君合作過，她認為對方是個勇敢且認真的女生，「感情的事情我不曾關心過，也不知道他有沒有男朋友，但就工作與朋友的相處，她真的是一個非常棒的人。」如今對方遭遇家暴，讓賴慧如心疼表示：「暴力真的零容忍，無論感情多麼好、多麼深愛，在動手的那一刻已經毀滅了這一切，是無法彌補的傷痛。」

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▲▼賴慧如。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如Huiru Lai）

▲賴慧如發文聲援吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如Huiru Lai）

賴慧如提到，在得知吳婉君被家暴的當下，她覺得很難過並趕緊關心對方，不過她也坦言，她明白此時再多人的關心，此刻的自己都是黑暗的，「心裡或許有恐懼、難過、心痛，不知道該不該提起、不知道該怎麼面對，甚至不想讓家人擔心，需要偽裝自己。」並透露自己過去在遇到恐怖情人時，也是花了很多時間療傷，「有時候並不是沒提起就忘記，只是不想再度被挖出來。」

▲趙駿亞被控交往期間家暴吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

▲趙駿亞被控交往期間家暴吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

最後，賴慧如在文末邀請大家給與吳婉君力量，希望藉此讓對方感受到她並不孤單，「接下來希望我們一起給婉君力量。妳不孤單，妳是勇敢堅強的女孩，我們都會給你力量， 讓這一切變得越來越好。」並表示大家都會替她加油的。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下鼓勵留言。

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賴慧如, 吳婉君, 趙駿亞

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