趙露思憂鬱症軀體化「記不住台詞」　首吐心聲：沒有原因就是亂

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思先前因憂鬱症軀體化症狀嚴重而停工養病，近來持續復工參加節目，近日參與節目《小小的勇氣》時，透露自己因軀體化症狀，經常出現心跳過快、身體疼痛等不適，導致記憶力受損，甚至無法記住台詞，直呼腦子「就是亂，沒有原因」。趙露思表示，目前只能依靠藥物緩解症狀，該番言論迅速登上微博熱搜，閱讀量突破3000萬，引發網友熱議。

▲趙露思近來積極復工，但拍戲仍暫停。（圖／翻攝自微博）

在節目播出後，趙露思工作室亦於官方微博發文，表達對《小小的勇氣》公益節目的支持，並鼓勵大家關注健康與勇氣的重要性。該節目以治癒和感受生活為主題，旨在傳遞積極正面的價值觀。然而，趙露思的健康狀況成為輿論焦點，不少粉絲對其現狀表示擔憂，並呼籲她優先考慮身體健康，適時調整工作安排。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙露思上節目講述軀體化症狀。（圖／翻攝自微博）

對此，網路上出現了各式各樣的聲音，部分網友認為，外界對趙露思病情的過度解讀可能會加重她的心理壓力，應該給予更多理解與包容。同時，也有專業人士指出，軀體化症狀需要及時透過藥物和心理治療進行干預，否則可能對患者的身心健康造成長期影響。