歐陽靖被診斷「過重20公斤」！產後身體出3狀況：是時候好好面對

記者潘慧中／綜合報導

女星歐陽靖平常除了分享育兒點滴，也不時會更新移居台南後的近況。她27日便在社群網站坦言，之前做完健康檢查後，發現身體出了3個狀況，其中包括體重過重將近20公斤。

▲歐陽靖被診斷過重將近20公斤。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



不只這樣，歐陽靖還有血糖問題，內臟脂肪的數字也不太好看。對此，她解釋很多媽媽產後都是壓力型肥胖，「我當然也不例外。」但既然兒子現在已經4歲，壓力並沒有像以前大，「那就是時候好好面對。」

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▲▼歐陽靖坦言是產後壓力型肥胖。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



雖然對歐陽靖來說，在台南減肥是一大挑戰，但由於運動比節食簡單許多，所以她決定報名年底的半馬賽事，27日一早就出門慢跑，「目標：長命百歲 + 零臥床壽終正寢。」

▲歐陽靖覺得在台南減肥是一大挑戰。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



歐陽靖臉書全文：

上次去奇美醫院健康檢查的報告結果：

體重過重將近20公斤！

有點血糖問題！

一定會有人說：「妳看起來沒那麼胖啊？」

那更可怕，表示我內臟脂肪很嚴重！

很多媽媽產後都是壓力性肥胖，我當然也不例外。現在小孩滿4歲，什麼狀態都穩定很多，有明顯感受到壓力減輕不少！是時候好好面對。

在台南減重是個Super大挑戰⋯對我來說運動比節食簡單多了，所以我要報名一場年底的半馬賽事。

順帶一提：奇美醫院的健檢不錯，流程很順很快，一個上午搞定，我下個月還要去做無痛腸胃鏡。

拜託大家都要照顧好自己。

目標：長命百歲 + 零臥床壽終正寢。

・・・

早上去漁光島慢跑，看到瑞復益智中心的學生們也在跑步，他們的肢體協調度比我好太多了⋯

難怪每次慢跑過他們學校，他們都會對我說「加油」，原來是跑友！

家住海邊就是天堂，跑步完直接走進沙灘泡海水舒緩，每到這時候就會覺得島內移民是我人生中最好的決定。