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黃大煒首挑戰演戲「臨時被改台詞」　跨海求助對象竟然超大咖！

記者黃庠棻／台北報導

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》27日舉辦媒體茶敘，影集製作人湯昇榮、導演廖士涵、詹淳皓與主演蔡亘晏（爆花）、夏騰宏、黃大煒、阮秋姮暢談拍攝過程和角色詮釋的心路歷程；另外，音樂人POLO WL不僅和黃大煒一起創作片尾曲〈The Way I Feel〉，在影集中客串演出黃大煒的助手，也共同出席口碑媒體茶敘。

▲阮秋姮、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲阮秋姮、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

「搖滾教父」黃大煒出道將近40年為《The Outlaw Doctor 化外之醫》獻出影集處女秀，戲份終於要在本週登場，導演廖士涵大讚「大煒哥真的很會演！一鏡到底都能2、3次就OK。」製作人湯昇榮也表示會幫黃大煒、「發哥」連炳發和「晧晧」謝以樂一起報名金鐘獎最具潛力新演員獎，預言今年金鐘本劇將有三個演員「網內互打」。

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▲阮秋姮（右起）、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲阮秋姮、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

黃大煒飾演一位經營醫療器材代理進口的神秘企業家，他的角色將帶出更多移工議題，他對於此次演出相當慎重，也感到極大壓力「我這輩子一直以來都是『黃大煒』，那段時間我突然有點亂！」全程穿西裝演戲對黃大煒來說更是不易「我做音樂就是不想穿西裝打領帶，但劇組很厲害，創造的環境讓我可以演得很自然！」

▲阮秋姮（右起）、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲黃大煒（中）即將在《The Outlaw Doctor 化外之醫》登場。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

影集中還有一場台詞調度讓黃大煒苦惱不已，當時導演要求他與不同角色需使用不同語言進行對話，黃大煒笑說「那場戲我原本準備好中文台詞，但突然被要求跟兒子講廣東話，跟助理講英文，看到其他人時又用國語，這讓我非常措手不及。」

▲阮秋姮（右起）、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲黃大煒（左二）即將在《The Outlaw Doctor 化外之醫》登場。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

對此，黃大煒因為要講廣東話，他趕緊打電話尋求朋友協助，希望能說出最正確的粵語，被問到廣東話老師是誰，他公布對方身份竟是「周迅的經紀人」陳輝虹，對方除了是唱片公司老闆之外，也是名演員，演出過上百部電影，近期在《我談的那場戀愛》、《爸爸》都能見到他的身影。

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