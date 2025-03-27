記者蔡琛儀／台北報導

主持人曾國城日前在受訪時回應黃子佼相關話題，當時說期待對方復出，引爆外界猛烈批評，昨曾國城未出席活動，而是事後隔空喊冤被誤會，今台語歌手「芒果王子」楊哲忍不住出面發文，呼籲外界不要無限上綱的逼殺，但發文不到1小時又刪除，對此，他也回應了。

▲楊哲。（圖／豪記提供）

由於楊哲今天發文被視為在挺曾國城，他急忙回應《ETtoday星光雲》：「我是拿城哥的事件來做比擬、希望大家不要因為某個人一句不當言論就被追殺、當事人也已經道歉！也丟了工作！我只是用他的事件來形容！不要等到有人自殺就來不及了。」強調：「我也說城哥不當言論！不是挺他說他說的話是對的。」

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楊哲今天發文認為：「但真希望網路言論評論能得饒人處且饒人！」他表示，曾國城確實在基於跟黃子佼的私人交情下做出不當言論，「但他馬上公開道歉了，也自動請辭一個節目了、也丟了一些代言了、人都有一時做錯的時候！但都受到一些後遺症了！希望不要無限上綱的逼殺！」

楊哲透露，據他了解跟實際上的相處，「曾國城真的很用心在做節目，做人也很有禮貌，又（對）晚輩很提攜照顧，為何讓他因一席不當言論，也馬上道歉的人追殺呢！」楊哲不解的說：「反之一些政治人物，帶頭犯罪行為的人還能當選！這是什麼社會！懇請網路評論人士刀下留人！」