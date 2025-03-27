陳文茜癌末「3惡瘤纏身」！醫估：免疫治療失敗剩3個月…親揭病況

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜剛過完67歲生日，昨日（26）寫下長文，透露自己抗癌的最新病況。她罹患黑色素癌第四期，腦部與肝臟均發現腫瘤，黑色素癌的惡性程度甚至高於胰臟癌，推估患者平均壽命僅約30天至3個月。而她不禁想自己只剩下3個月，愛犬怎麼辦，為此開始打點狗兒的去處，而回應網友時，提及現在治療的結果。

▲陳文茜剛迎接67歲生日，發文透露病況。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

自2019年確診肺腺癌以來，陳文茜歷經敗血症、蜂窩性組織炎等多重病痛，近來更被診斷為黑色素癌第四期，入院照了第二次正子照影（PET，正子斷層造影），肺部惡性腫瘤已增大至10公分，且已侵襲淋巴，肝臟的腫瘤數量更從2顆暴增至至少10顆，日前更透露腦部也有腫瘤，已採取光子刀治療。多數醫師認為，她的免疫療法如果失敗，未來或將改採雙標靶治療，患者平均壽命僅約30天至3個月。

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陳文茜不禁想，如果自己只剩下3個月，年齡很大的愛犬史特勞斯該怎麼辦？於是聯繫台大動物醫院院長協助，原本有說有笑，說著說著對方忍不住哭了。她文中寫道：「當你即使面臨即將離開的命運處境，如果你是愛他人超過愛自己的人，你的沈重會輕一點，而且來不及恐慌。」

持續積極面對生命的挑戰，陳文茜在病榻上仍持續投入公益活動，在病榻上她仍持續投入公益活動，因為兩年前協助稻香長照中心募得18台鋼琴，幫助減緩改善老人失智，生日當天，收到了暖心祝福。她以Hashtag強調：「當你生病時，依然懂得愛別人、關懷他人，你的生命便有了特別的價值。」

陳文茜去年（2024）12月發文透露肺腺癌復發，隨後被診斷出黑色素癌四期，至今時間將近3個月，已經接受第5次免疫療法。根據近期的發文與留言，她腦部的癌腫瘤透過光子刀切除，沒有再長新腫瘤，而病理切片的結果是「免疫治療有效，中心壞細胞降至不到1%，旁邊的多一點，長大是黑色素癌的特色」，而肝臟的新生腫瘤35%是Cancer（癌），內部空是和免疫療法互打後被撕裂發炎的組織。持續以堅強的意志力抗病中。

▲陳文茜回應病理切片結果。（圖／翻攝自臉書）