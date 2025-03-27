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陳孝萱19歲兒罕露臉！　「超狂學霸背景」曝光

楊千霈在社群分享與詹仁雄、陳孝萱兒子鐵弟的合影（右圖）；陳孝萱去年演出《舊金山美容院》和連晨翔搭檔。（左圖）

▲楊千霈在社群分享與詹仁雄、陳孝萱兒子鐵弟的合影（右圖）；陳孝萱去年演出《舊金山美容院》和連晨翔搭檔。（左圖）

圖文／鏡週刊

楊千霈近期交際應酬超多，她在社群分享昨（25）日參加春酒畫面，意外曝光製作人詹仁雄和陳孝萱當年結婚生下兒子鐵弟的模樣，鐵弟如今已經19歲，外界鮮少看到他現況，他眉清目秀，昨晚還有人以為他是練習生。

楊千霈昨和歐弟與詹仁雄兒子鐵弟合影，並寫下「時光飛逝，鐵弟長好大了」，並問歐弟「我們上次合作是十幾年前？」感嘆歲月如梭。讓人意外的是，陳孝萱幾乎不分享兒子模樣，但這回卻直接露臉，原來鐵弟已經成年。

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53歲陳孝萱自生下鐵弟後，幾乎淡出演藝圈，近幾年因鐵弟到英國求學，她才偶爾接戲過過癮，據悉鐵弟今年在英國AA大學念建築系，不只是理科小帥哥，從小就學習的爵士鼓也在英國拿到最高等級、第八級的資格，除了天分也很努力。

去年陳孝萱受訪時曾說，對於把兒子送出國，雖然不能就近照顧，還是非常放心，「從小看他，就知道他是會把自己照顧好的人，能夠在那樣的環境中學習我覺得很幸福」。當時她也透露鐵弟遠在英國讀書，但在疫情之前幾乎每個月都會回來，但後來隔離時間不夠，所以變成大概1年回來一次。


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