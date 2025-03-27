演藝圈天后搭商務艙「自創菜單」！他爆內幕：機組人員都怕的奧客

▲狄志為爆料，有一名演藝圈天后，搭商務艙跟組員說她想要吃麥當勞，行徑就跟奧客沒有兩樣。（圖／翻攝自狄志為臉書）



圖文／CTWANT

當顧客提出無理要求時，各行各業都很頭痛。一名機組人員詢問乘客想吃什麼餐點，不料對方竟自創菜單，說出機上沒有的品項，讓機組人員頓時語塞。對此，當時在場目睹情況的資深名嘴狄志為直言，「這樣不是在整人嗎？人跟人之間要互相尊重，不是花錢就是大爺。」

各行各業難免遇到難搞、要求一堆的客人，一種天的心情也難免因此蒙上陰影。狄志為在臉書發文點名，任職航空業碰到奧客，應該是不少空服員的日常，通常不知道該怎麼應付時，唯一能做的就是跟乘客一起「跳針（說話語音不連貫，或前言不對後語）」。他也分享，某次搭機出國時，在機艙內看到一名機組人員詢問乘客，「請問起司茄醬牛肉飯跟紅麴燒豬肉飯，您喜歡哪一種呢？」不料對方竟說出不存在的第三個選項，「雞肉飯！」

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對此，機組人員重新調整咬字，刻意放慢語速地說「是牛肉飯，跟豬肉飯」，結果乘客仍強調，自己要點「雞肉飯」。如今回想此事，狄志為直呼，「這樣不是在整人嗎？人跟人之間要互相尊重，不是花錢就是大爺！」話鋒一轉，他也以幽默的口吻隔空回應，「牛肉跟豬肉讓我選，我選豬肉。」

「好懷念飛機餐，希望清明連假能夠出國。」最後，狄志為也以此經歷暗示，一名演藝圈明星正是機組人員懼怕的奧客，「好像傳說中有一位演藝圈天后，搭商務艙跟組員說她想要吃麥當勞，一樣讓人覺得是從『澳洲』來的。」

貼文曝光後引發討論，網友紛紛直呼「那是（乘客）想撩妹故意的吧！回『沒有這選項，您意思是不用送餐您嗎？』（機組人員）別給他最好」、「人性永遠不讓人意外」、「一種米養百種人，只能深吸一口氣，告訴自己『下機就解脫了』」、「真佩服這樣的人，因為我做不到，也不想學習」、「我們澳洲來的不奧客」。

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