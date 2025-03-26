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鄭進一爆當年「後台鬧翻張菲」內幕！　吵到被嗆：小孩子懂什麼

記者蔡琛儀／台北報導

2025「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會將於5月10、11日母親節檔期，在高流海音館登場，今年以「寶島金曲之夜」為主題，邀來眾多大咖唱將齊聚一堂、輪番獻藝，創作才子鄭進一更擔任特別嘉賓，這也是他出道40年來第一次到高雄「藍寶石」作秀。

▲▼鄭進一、澎恰恰藍寶石大歌廳。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲鄭進一首次在「藍寶石大歌廳」作秀。（圖／高雄流行音樂中心提供）

提及當初踏進秀場淵源，他透露當年還沒踏入演藝圈時，就因為參加歌唱比賽奪冠獲矚目，後來到台北駐唱被王夢麟發掘及賞識，進而介紹自己去當時業界知名的「迪斯角夜總會」表演，「那時候只要歌星想進圈子，都要來『迪斯角』！它等於是一個踏板！」也因此被張菲看見收為徒。

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不過個性直率的鄭進一，自曝當年與張菲曾在後台吵架，他透露當時張菲後台聊到「佛靠一炷香」，結果被鄭進一當場吐槽說應該是「佛爭一炷香」，讓張菲掛不住面子回嗆：「小孩子懂什麼，佛怎麼會爭呢？應該是『靠一炷香』才對吧！」為了證明自己是對的，鄭進一還請朋友打去問台大教授，兩人互不相讓、吵到不可開交的狀況，讓在一旁的友人看傻眼，鄭進一笑說：「不知道的人以為我們師徒鬧翻，殊不知只是為了一句話爭個高下！」

▲▼鄭進一、澎恰恰藍寶石大歌廳。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲鄭進一將和徒弟澎恰恰同台。（圖／高雄流行音樂中心提供）

這次鄭進一將和「徒弟」澎恰恰同台，師徒兩人感情融洽眾所皆知，此次相隔多年又再度相逢，讓鄭進一非常期待，而澎恰恰先前在2025藍寶石演唱會售票記者會上開玩笑說：「我恨鄭進一很久了！」其實是提到他當時在出道作秀時，常被鄭進一飆罵及吐槽的往事，對此鄭進一回應說：「罵其實是在教他，會教就是喜歡他啦！我們兩個習慣吐槽，好玩嘛，習慣了！」

話鋒一轉，鄭進一更表示：「他（澎恰恰）跟許效舜都是被我罵出來才獨當一面的，就像以前武俠片都是師父在教徒弟時，教不會就開罵啊！嚴師才能出高徒嘛！」

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