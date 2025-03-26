鍾明軒稱「外國人不知台灣」：自介都用Chinese culture　掀兩派論戰！

記者劉宛欣／綜合報導

知名網紅鍾明軒先前捲入統戰風波，但他並沒有因外界批評而改變作法，反而釋出更多親自探訪中國各地的影片，並自稱是「中華美人」。近日，他登上知名Podcast頻道《百靈果News》，被問起立場改變的說法，他表示出國後發現許多人對台灣一無所知，但是大家都知道「Chinese culture（中華文化）」，才能跟人建立聯繫，一番言論隨即在網路上掀起熱議。

▲鍾明軒登上《百靈果》講述使用Chinese culture的原因。（圖／翻攝自百靈果YT）

節目中，鍾明軒提到向國外介紹來自台灣時，很多人不知道，就連台積電（tsmc）也讓人一頭霧水，所以他向外國人解釋台灣時，會以「我們講中文」、「Chinese culture」、「中華料理」等方式建立認同感。主持人凱莉提出觀點，表示外國人沒有「中國」、「中華」的概念，使用「Chinese」一詞會讓外國人直接聯想到中國，加上近年國際社會對中國的敵意增加，她更傾向使用Taiwanese。

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▲Ken也提出個人觀點。（圖／翻攝自百靈果YT）

另一主持人Ken也附和凱莉，提到在國外念書時曾加入中華文化兄弟會群組，裡面的人也認為「中華文化要強大」，但最後群組成了統戰組織，他因為持相反觀點而被踢出群組。鍾明軒則是認為如果不想用「Chinese culture」，建議應該創造新詞彙去建立認同，否則很難跟別人介紹自己。