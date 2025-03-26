米可白嘆愛犬罹癌「世界都變了」！　曝心情很不穩：夜深不停流淚

記者顧齊祐／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）日前透露愛犬「錢錢」罹患胃癌，且被醫生告知只剩幾個月的壽命，讓她感到相當難過。今（26）日她再度發文，表示在得知愛犬生病後，整個世界都變了，經常在深夜獨自流淚。

▲米可白的愛犬「錢錢」罹患胃癌。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白今日在Instagram曬出了一部與錢錢在公園座椅上自拍的影片，她輕吻著愛犬，表達深厚的愛意。並配文寫道「自從錢錢生病後，她帶走我一半的笑容，一半喜悅的心，我的世界整個都變了」。

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▲米可白在公園座椅，輕輕親吻愛犬。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



她接著表示，從小就特別愛小動物，看到被車撞的貓狗或小鳥，總會心生憐憫，想讓牠們好好離去。她坦言，在工作時，心裡會一直掛念著錢錢，「明明知道她病情不樂觀～我還是故作堅強，努力去完成每一場戲」。並表示夜深一個人時，眼淚都會不停的掉落。心碎表示「孩子～能否在給媽媽多些時間，能否多陪伴我」。

▲米可白自曝經常在深夜獨自流淚。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



最後，米可白也坦言自己最近的心情很不穩定，希望整理情緒後能多些正能量。並且每天都會對愛犬溫情喊話「我們好棒⋯我們又過了新的一天～早安」。

▲愛犬罹癌，令米可白心情很不穩定。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）