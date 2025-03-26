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劉雨柔「忍了又忍、一忍再忍」不想委屈了！突PO黑底文 懷胎5月洩煩惱

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2023年7月認愛球星胡凱翔後，如今已有5個多月的身孕。近日格外引起討論的是，她突然在Instagram發文，而且開頭就寫下「忍了又忍、一忍再忍」，讓不少粉絲好奇發生了什麼事。

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔PO黑底白字文傾訴煩惱。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔在限時動態解釋，在忍耐了一段時間後，她終於在25日向專業人士尋求協助，「請了孕婦按摩專程到家裡解救我的身體」，原本怎麼躺都宮縮的身體，「按完直接鬆鬆鬆，連小花生居住的肚皮也鬆鬆。」

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▲劉雨柔和胡凱翔即將迎來寶貝孩子。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

不只這樣，劉雨柔按摩後的身體，彷彿有種「奇蹟般復活」的感覺，這也讓她體會到「有些錢真的省不了」的道理，也呼籲孕婦粉絲不要委屈自己，進而導致身體越來越疲憊，「能躺在自己熟悉的床上按摩，對自己的身體慣性、還有小孩都好。」

▲劉雨柔已經懷孕5個多月了。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

事實上，劉雨柔因為患有肌腺症和多囊卵巢症候群，一度不敢妄想懷孕，只能寄望於幾年前凍存的卵子，並安慰自己可能需要透過人工受孕來實現當媽媽的夢想。然而驚喜的是，她在續完凍卵的保存時間後不久，竟然自然受孕了，讓她感慨地說「這也就是小花生『奇蹟』的由來」。

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