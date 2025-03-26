李芷婷上《夜夜秀》反擊！被罵「89化狂打炮」揭真相：I’m proud of myself

記者潘慧中／綜合報導

李芷婷以實力唱功及參加《全明星運動會》打開知名度，卻也因此常無辜挨罵「奶真的小」、「刺青刺那三小」、「89化然後瘋狂打炮」、「人設破裂」。對此，她近日將這些惡意留言串起來，並且唱成歌回擊，「喂到底有哪個女明星敢公開唱這些東西的啦！」

▲李芷婷最近上《賀瓏夜夜秀》反擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）



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李芷婷25日在社群網站表示，她本來就是出了名敢反擊酸民的女歌手，之前還常因此上新聞，部分鄉民甚至進而亂貼她標籤，「搞得我家人擔心得要死，然後我自責得要死，陷入一個死循環。」

然而隨著心態調整，李芷婷漸漸明白和酸民鬥是一件毫無意義的事，於是越來越佛系面對所有輿論，「偶爾會被一些纏著的標籤跟留言弄到哭，但比起以前現在的心態更加開朗跟健康了！I’m proud of myself跟身邊愛我的所有人！」

▲▼李芷婷將惡意留言唱成歌。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）



如今有機會上《賀瓏夜夜秀》、用音樂和勇氣唱出那些被批評的話語，直面酸民，讓李芷婷直呼「我超級無敵開心的好嗎」，展現不畏輿論的堅定姿態，也讓粉絲為之動容。

李芷婷IG全文：

非常開心有這個機會可以上賀瓏夜夜秀！！！

謝謝賀瓏、謝謝節目組

眾所皆知我是出了名敢回擊酸民的女歌手

去年還前年很常因為這類的事上新聞

有些鄉民們可能看個標題就先下定論

就往我臉上貼標籤例如崩壞、瞎妹等等

搞得我家人擔心的要死

然後我自責的要死 陷入一個死循環

後來因為深知鬥酸民毫無意義

便慢慢朝著佛系的方向看待所有輿論

偶爾會被一些纏著的標籤跟留言弄到哭

但比起以前現在的心態更加開朗跟健康了！

I’m proud of myself 跟身邊愛我的所有人

這次有這個機會上賀瓏的節目直面酸民

我超級無敵開心的好嗎！！！！！！！！

喂到底有哪個女明星敢公開唱這些東西的啦