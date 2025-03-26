ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

賈靜雯拍陸劇「等2年定檔了」！　醫美題材「當院長」飆戲姚晨

記者陳芊秀／綜合報導

女星賈靜雯相隔5年又有新陸劇播出！她憑電視劇《我們與惡的距離》、電影《瀑布》獲得金鐘與金馬影后，演技備受肯定，近年在台灣都是演出串流平台投資的戲劇，這次演出陸劇《以美之名》，是與大陸女星姚晨合作，而且是罕見的醫美題材，不僅在串流平台上線，還將在大陸兩家衛視頻道播出。

▲▼賈靜雯2年前接拍的陸劇《以美之名》定檔了。（圖／翻攝自微博）

▲賈靜雯與大陸女星姚晨主演的《以美之名》定檔3月30日播出。（圖／翻攝自微博）

根據官方微博消息，《以美之名》於2023年開拍，總監製是知名編劇俞白眉與女星姚晨，姚晨身兼監製與女主角，與賈靜雯與男星侯雯元共同領銜主演。劇集鎖定當今最具話題的整型醫療，描述兩位本是大學同窗的女醫師「喬楊」、「周靜雯」，因為一個誤會分道揚鑣，10年後喬楊在周靜雯開設的醫院工作，兩人時常意見分歧，又在一次次難關下攜手合作。兩位女主角都是女強人設定，還從宿敵變戰友，光是預告就有多個針鋒相對的衝突場面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼賈靜雯2年前接拍的陸劇《以美之名》定檔了。（圖／翻攝自微博）

▲▼賈靜雯2年前接拍的陸劇《以美之名》定檔了。（圖／翻攝自微博）

▲賈靜雯、姚晨戲裡從宿敵變戰友。（圖／翻攝自微博）

大陸觀眾近年相當重視演員是否在劇中是原聲，還是配音演出，尤其台灣演員時常用配音。賈靜雯在《以美之名》則是原聲演出，網友激動表示「太好了是原聲我們有救了」、「原聲好好」、「原聲好耶！坐等開播」。

賈靜雯在台灣、大陸都有戲劇代表作，在大陸有《大漢天子》、《倚天屠龍記》、《太平公主秘史》，同時也在陸綜《浪姐》挑戰唱跳，這次是繼2020年在《成化十四年》的「萬貴妃」一角後，相隔5年再度有新陸劇播出，而且是主角級。劇集定檔3月30日、北京衛視、東方衛視（上海）、浙江衛視等3個頻道播出，被視為「上星劇」，也會同步串流上線。

▲▼賈靜雯2年前接拍的陸劇《以美之名》定檔了。（圖／翻攝自微博）

▲賈靜雯2023年接拍《以愛之名》，等2年終於定檔。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

推薦閱讀

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

不是春風！楊千霈爆煞到陳志強伴郎 「建材業陳傑憲」身分曝光

不是春風！楊千霈爆煞到陳志強伴郎 「建材業陳傑憲」身分曝光

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕、高宇蓁　超狂情史起底

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕、高宇蓁　超狂情史起底

PEETA葛格辣女友「雪地裸身露出」！超兇身材全看光　IG同遊片露餡

PEETA葛格辣女友「雪地裸身露出」！超兇身材全看光　IG同遊片露餡

PEETA葛格辣妹新歡曝光！「是健身房紅牌教練」　信義區緊牽約會

PEETA葛格辣妹新歡曝光！「是健身房紅牌教練」　信義區緊牽約會

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

金秀賢官方發聲「不來台原因」！　無限期暫停工作：怕照常出席會出事

金秀賢官方發聲「不來台原因」！　無限期暫停工作：怕照常出席會出事

楊千霈被拍「建材業陳傑憲胯前扭屁」！深夜生日趴…解放細肩帶羞爆

楊千霈被拍「建材業陳傑憲胯前扭屁」！深夜生日趴…解放細肩帶羞爆

金賽綸丈夫亮結婚證書！　網「對比時間軸」揪2疑點

金賽綸丈夫亮結婚證書！　網「對比時間軸」揪2疑點

金賽綸老公「帶大批證據」親訪《橫豎》！閨蜜疑前男友：被金秀賢威脅

金賽綸老公「帶大批證據」親訪《橫豎》！閨蜜疑前男友：被金秀賢威脅

《屍速》孔劉女兒長大了！19歲秀安《苦盡柑來》對戲IU…劇迷震驚：沒認出

《屍速》孔劉女兒長大了！19歲秀安《苦盡柑來》對戲IU…劇迷震驚：沒認出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

不是春風！楊千霈爆煞到陳志強伴郎 「建材業陳傑憲」身分曝光

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕、高宇蓁　超狂情史起底

PEETA葛格辣女友「雪地裸身露出」！超兇身材全看光　IG同遊片露餡

PEETA葛格辣妹新歡曝光！「是健身房紅牌教練」　信義區緊牽約會

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

金秀賢官方發聲「不來台原因」！　無限期暫停工作：怕照常出席會出事

楊千霈被拍「建材業陳傑憲胯前扭屁」！深夜生日趴…解放細肩帶羞爆

金賽綸丈夫亮結婚證書！　網「對比時間軸」揪2疑點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賈靜雯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲歌后被逼「生吞雞蛋」不從就被揍！　驚悚童年生活曝光
  2. 吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！密戀趙駿亞8個月：遭持續暴力
  3. 隋棠拍戲現場超脫線「華麗滾下樓梯」　鳳小岳全程目睹女神崩壞！
  4. 趙駿亞6大施暴黑歷史！舊愛因「買錯焢肉飯」就被揍　奄奄一息求救
  5. 趙駿亞「多次家暴上新聞」仍交一堆女友！律師吐殘酷現實
  6. 賈靜雯拍陸劇「等2年定檔了」！　醫美題材「當院長」飆戲姚晨
  7. 楊千霈被報導交往建築小開　她強硬表示要提告不實報導
  8. 讓吳婉君被冠小三！趙駿亞主播前女友近況曝光　交往4年差點婚頭
  9. 曾莞婷認了「失去一部電影跟代言」！淚訴真實原因：真的沒下次了
  10. 《街頭女戰士3》國際級超強陣容！　5國6隊「首次評比影片」全公開

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366