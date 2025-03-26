賈靜雯拍陸劇「等2年定檔了」！　醫美題材「當院長」飆戲姚晨

記者陳芊秀／綜合報導

女星賈靜雯相隔5年又有新陸劇播出！她憑電視劇《我們與惡的距離》、電影《瀑布》獲得金鐘與金馬影后，演技備受肯定，近年在台灣都是演出串流平台投資的戲劇，這次演出陸劇《以美之名》，是與大陸女星姚晨合作，而且是罕見的醫美題材，不僅在串流平台上線，還將在大陸兩家衛視頻道播出。

▲賈靜雯與大陸女星姚晨主演的《以美之名》定檔3月30日播出。（圖／翻攝自微博）

根據官方微博消息，《以美之名》於2023年開拍，總監製是知名編劇俞白眉與女星姚晨，姚晨身兼監製與女主角，與賈靜雯與男星侯雯元共同領銜主演。劇集鎖定當今最具話題的整型醫療，描述兩位本是大學同窗的女醫師「喬楊」、「周靜雯」，因為一個誤會分道揚鑣，10年後喬楊在周靜雯開設的醫院工作，兩人時常意見分歧，又在一次次難關下攜手合作。兩位女主角都是女強人設定，還從宿敵變戰友，光是預告就有多個針鋒相對的衝突場面。

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▲賈靜雯、姚晨戲裡從宿敵變戰友。（圖／翻攝自微博）

大陸觀眾近年相當重視演員是否在劇中是原聲，還是配音演出，尤其台灣演員時常用配音。賈靜雯在《以美之名》則是原聲演出，網友激動表示「太好了是原聲我們有救了」、「原聲好好」、「原聲好耶！坐等開播」。

賈靜雯在台灣、大陸都有戲劇代表作，在大陸有《大漢天子》、《倚天屠龍記》、《太平公主秘史》，同時也在陸綜《浪姐》挑戰唱跳，這次是繼2020年在《成化十四年》的「萬貴妃」一角後，相隔5年再度有新陸劇播出，而且是主角級。劇集定檔3月30日、北京衛視、東方衛視（上海）、浙江衛視等3個頻道播出，被視為「上星劇」，也會同步串流上線。

▲賈靜雯2023年接拍《以愛之名》，等2年終於定檔。（圖／翻攝自微博）