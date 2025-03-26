楊千霈被拍「建材業陳傑憲胯前扭屁」！深夜生日趴…解放細肩帶羞爆

▲Jeremy（右1）上月底擔任陳志強的婚禮伴郎之一。



圖文／鏡週刊

楊千霈在陳志強婚禮後，在IG上發出的婚宴照片中，其中一張還特別上傳了陳志強自拍她和Jeremy的3人合照，由此可看出她對第一次見面友人的「別有用心」。而且才過沒二週，適逢楊千霈的生日，「好哥哥」陳志強特地幫她舉辦生日派對，邀了十多位好友一同陪她吃飯、唱歌，但其實最重要的是藉慶生之便，讓她和Jeremy能有更多相處機會。

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▲楊千霈（右）在IG發出不少婚宴照片，其中一張特別上傳了陳志強（左）自拍她和Jeremy（中）的合照。（翻攝自楊千霈IG）

果然派對合照可看出楊千霈全場和Jeremy比鄰而坐，IG上的照片都是她一臉嬌羞、輕靠在男方身旁，臉上表情彷彿回到青少女般稚嫩。而到了深夜時分卡拉OK的重頭戲，一行人配著「江南大叔」的歌開始熱舞，只見穿著一身青春洋溢亮粉色細肩帶洋裝的楊千霈，邊扭邊往Jeremy的方向移動，一度在他胯前扭動屁股，挑逗之情溢於言表，一旁的友人看了都害羞起來。

▲舞到激動處，楊千霈（右）還將屁股幾乎快頂到Jeremy（左）的腿上。（翻攝自楊千霈IG）



而楊千霈拿麥克風發表生日感言時，很感謝陳志強幫她舉辦了驚喜生日趴，提及沒想到還能有這麼多人幫她慶生時一度哽咽落淚，更單獨唸到了Jeremy的名字，感謝他也來參加，兩人的愛苗就在好友的推波助瀾下開始快速滋長。在座都是多年好友，每個人都盛裝打扮，唯獨Jeremy一身居家休閒裝扮，明顯是突然被叫出來作陪。也不難看出楊千霈身邊好友的用心。

▲楊千霈邊跳舞邊往Jeremy身邊移動。（翻攝自楊千霈IG）



▲楊千霈（左）在生日趴上身穿細肩帶亮粉色洋裝，身材與外貌仍維持非常好。（翻攝自楊千霈IG）





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