費翔「滿臉落腮鬍」64歲近況曝！　為戲脫水極度虛弱：宛如一具骷髏

記者蕭采薇／台北報導

電影《封神第二部：戰火西岐》在台上映十天突破1000萬，費翔在片中飾演紂王，拍攝期間堅持早起去健身房鍛鍊，維持精實體格，他在片中呈現出亦正亦邪、魅惑陰沉的紂王形象。如今64歲的費翔近日受訪時，滿臉落腮鬍的模樣也和過去大不相同。

▲《封神三部曲》實景打造出商朝宮殿，費翔與娜然詮釋出不一樣的紂王與妲己。（圖／鴻聯國際提供）

久未於台灣露面的費翔，這次因《封神第二部》重返大銀幕與觀眾見面，他透露：「拍攝期間，我們對角色的投入非常深，《封神第二部》中的殷壽非常虛弱，為了呈現角色狀態，我們在排練時不斷嘗試如何以不同的姿勢伏倒、手部如何細微顫抖、如何詮釋看人的神態。我與娜然有時候會相約到導演房間，三人一起反覆討論劇本，琢磨每一個鏡頭、每一場戲，力求全力以赴，把角色都演活了。」

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▲費翔為了拍攝《封神第二部》，極端脫水呈現虛弱樣貌。（圖／鴻聯國際提供）

為了詮釋《封神三部曲》中的紂王一角，費翔在整個拍攝期間堅持早起去健身房鍛鍊，維持精實體格，他在片中呈現出亦正亦邪、魅惑陰沉的紂王形象，無疑成為本片的一大亮點。費翔更透露，在拍攝《封神第二部》時，為了真實呈現紂王病入膏肓的虛弱狀態，他採取極端方式進行體態控制。他表示：「當時我刻意讓自己處於極度脫水的狀態，讓整張臉凹陷下去，甚至連眼眶也明顯下陷，使我看起來宛如一具骷髏。」

▲費翔落腮鬍的模樣，和過去大不相同。（圖／翻攝自YouTube／鴻聯國際官方頻道）

費翔不僅飾演紂王，還親自為《封神第二部》配音並翻譯英文字幕，因此在正式定剪前，他已多次觀看全片。他表示：「我對片中的每一個畫面、每一分每一秒甚至每一幀都極為熟悉，但每次觀看仍會被深深震撼。」該片IMAX版本也正上映中。