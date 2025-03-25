李鎮浩亂爆料金賽綸「輕生20次」欠公司千萬醫療費！　家屬打臉了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓記者出身的YTR李鎮浩，遭金賽綸家屬指控製造輿論逼死金賽綸，他先是採低姿態，後又持續爆料。金賽綸的家人25日對韓媒表示，金賽綸生前多次輕生未果後產生的醫療費用，是由家人直接支付，並非李鎮浩所說的全由經紀公司負擔，因此不存在金賽綸為了還錢而向朋友借款的說法。

▲金賽綸生前嘗試輕生多次，其中有20次送醫治療。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

根據韓媒報導，韓國藝人自殺防治協會會長權永燦，25日受訪表示：「我直接與金賽綸的母親等遺屬聯繫過。金賽綸從未向朋友請求支付醫療費，大部分費用是由家人負擔的。」他補充道：「金賽綸生前接受了20次治療，其中18次的醫療費是由金賽綸的父母支付，其餘2次則是由金賽綸的經紀公司代表支付。這是因為金賽綸不想讓家人擔心，對母親感到愧疚而沒有提及醫療費。」

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權會長還反駁了李鎮浩「金賽綸因自殘而欠了經紀公司數千韓元醫療費」的主張：「李鎮浩聲稱他的朋友、某公司理事支付了所有費用，這是謊言，實際上是經紀公司代表支付的。」他繼續表示：「當時金賽綸曾打電話給母親，但母親因身體不適未能接聽，經紀公司代表因此向李鎮浩的朋友（該公司的理事）質問，為何沒有聯繫家人。」

▲金賽綸家人駁斥李鎮浩說法。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

此外，權會長還提到：「輕生後續治療費用中，有些適用醫療保險，有些不適用。」一般而言，手術費用大約為20到40萬韓元（約4500～9000元台幣），具體情況因狀態而異。如果在整形外科進行精密縫合手術，費用可能達到100到200萬韓元（約2.25萬～4.5萬台幣），但不可能超過200萬韓元。

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