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日本最美賽車皇后是她！　挺F級兇器還不夠「罕見露出最美部位」

記者蔡琛儀／台北報導

有日本「最美賽車皇后」封號的女星名取久留美，即將在4月26日舉辦她在台灣的首場個人粉絲見面會，擁有34F黃金比例的魔鬼身材與誘人螞蟻腰的名取久留美，熱愛挑戰各種造型，這次特別準備多套性感服裝，並破例從日本帶來正規賽車皇后服，在舞台上亮相。

▲▼日本賽車皇后名取久留美 。（圖／Onederfour提供）

▲▼日本賽車皇后名取久留美擁有F罩杯好身材。（圖／Onederfour提供）

▲▼日本賽車皇后名取久留美 。（圖／Onederfour提供）

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為了與台灣粉絲拉近距離，名取久留美這次特別學了一些短短的中文，期待能在活動中與大家直接交流。她分享：「這次是我第二次來台灣，上次來台時，我嘗試了蚵仔煎，外酥內嫩的口感讓我驚艷，這次一定要再吃一次！」她也表示，台灣美食種類包羅萬象，每次來訪都充滿期待。

談及自己的完美身材，名取久留美透露：「如果要選一個最自豪的部位，應該是肚臍！很多人都稱讚它很漂亮。」此外，她在拍攝前一天會特別注意飲食，並透過泡澡排汗來保持狀態。她笑著補充：「拍攝當天，我一定會喝一瓶維他命C飲料來提振精神，還會吃點軟糖或巧克力補充糖分，這已經變成我的固定儀式了！」

▲▼日本賽車皇后名取久留美 。（圖／Onederfour提供）

▲名取久留美將來台辦見面會。（圖／Onederfour提供）

除了維持完美狀態，名取久留美也分享了她印象最深刻的拍攝經驗：「最難忘的一次是在寒冬的海邊拍攝，當時海風吹得超強，還穿著泳裝，冷到鼻子都變紅了！」她笑著回憶：「我一邊告訴自己要加油，一邊努力擺出完美姿勢，但最後拍出來的照片還是看得出來鼻子紅紅的。」然而，也有令人興奮的拍攝經驗：「在豪華露營區拍攝寫真，能邊泡溫泉邊拍照，晚上還能享受BBQ和紅酒，這真的是一次夢幻的工作體驗！」

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