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劉至翰頭撞到變臉　吳東諺0收穫賴慧如爆氣

記者葉文正／台北報導

民視每周日晚上八點《綜藝大集合》日前在林口觀音寺錄影，綜藝天王胡瓜與全團隊到了林口，決定突擊八點檔《好運來》攝影棚，沒想到演員們包括劉至翰、吳東諺與賴慧如都下海玩遊戲，撞氣球撞到頭暈眼花。

▲米可白與星星哥哥挑戰頭好撞撞。（圖／民視提供）

▲賴慧如(中)親自下場。（圖／民視提供）

演員之一的賴慧如提到很多鄉親、阿公阿嬤都會以為我們中藥行、醫院都是去實景拍攝，還幫大家擔心一集跑這麼多地方是怎麼跑的，剛好到戲劇棚內把拍攝戲劇的祕密公諸於世，胡瓜也說難得到戲劇棚，但他也不敢中斷正在拍戲的演員們，後來趁空檔突襲，還邀請八點檔演員一起同樂挑戰「頭好撞撞」。

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▲米可白與星星哥哥挑戰頭好撞撞。（圖／民視提供）

▲吳東諺(中)卯足全力仍徒勞無功。（圖／民視提供）

演員高群、高欣欣、藍葦華以及劉至翰果然正在排戲，阿翔更是緊張直問：「我們衝進去可以嗎？」胡瓜帶領主持群親切一一跟大家問候，在賴慧如介紹下八點檔早班是6點都是外景，像是最近戲份爆炸飾演楊文斌的劉至翰，因為利用AI變臉技術取代另外一位的劇情，引起網友熱烈討論，他就會早上跳海、中午馬上就要進攝影棚，因為演員大概都是中午會進棚內化妝、排戲預計2點開拍，讓大家直呼演員真不容易。還帶大家去看病床、豪華客廳以及手術室場景，演員們提到要躺病床身上要帶著紅包，新鮮又有趣的日常透過節目介紹給大家。

▲米可白與星星哥哥挑戰頭好撞撞。（圖／民視提供）

▲米可白與星星哥哥挑戰頭好撞撞。（圖／民視提供）

主持人胡瓜進一步邀約演員們來挑戰《頭好撞撞》用頭撞氣球，秒數最少撞破最多的人獲勝，嚇得有年紀的高群馬上臉發白，還說導播應該可以，笑歪全場。最後派出第二代女主角蘇晏霈、劉至翰、米可白、傅子純以及吳東諺，其中劉至翰由蘇晏霈負責壓頭，13秒頭壓破三顆球，也讓臉撞得通紅的劉至翰說超過癮，提到上次本來要去《大集合》宣傳《好運來》的，沒想到剛好腳受傷因次臨時取消讓他覺得很可惜。

劇中要稱呼賴慧如「媽媽」的吳東諺也上場，賴慧如像是打籃球抓著吳東諺的猛敲，沒想到一顆氣球都沒破，氣得賴慧如自己下場挑戰，火力全開的他8秒多就用頭撞破6顆氣球，拼命三娘的態度獲得全場歡呼。前葡萄姐姐米可白跟現役的星星哥哥搭檔，也是逗得全場笑呵呵。

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