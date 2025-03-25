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蕭秉治爆與「中信兄弟3球員」組新男團！　首支單曲曝光

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治將於8月23日於高雄巨蛋開唱，繼為戲劇《難哄》創作插曲〈想悄悄住進你的靈魂〉後，這次他推出熱血歌曲〈進化 B EVOLUTION〉，這首歌是他為中信兄弟量身打造的2025年度新曲，也是他第一次與中信兄弟球員王威晨、張志豪和岳東華共同合唱，他興奮地表示：「每一場棒球比賽都充滿熱血，所以整首歌的曲風帶有戰鬥感，歌詞也非常激昂，希望中信兄弟在新的一年能再奪冠。」

▲▼蕭秉治受邀為中信兄弟量身創作2025年全新年度歌曲〈進化 B EVOLUTION〉。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治和王威晨（左起）、張志豪、岳東華合唱歌曲〈進化 B EVOLUTION〉。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治受邀為中信兄弟量身創作2025年全新年度歌曲〈進化 B EVOLUTION〉。（圖／相信音樂提供）

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蕭秉治與中信兄弟的淵源深厚，他在2018年中信兄弟「相信兄弟」主題日賽後開唱，並在賽前與鼓鼓合體開球；2023年，他再次受邀到中信兄弟主場獻唱，這次合作年度歌曲令他相當興奮。中信兄弟球團看中蕭秉治創作的眾多流行金曲，希望年度歌曲能兼具流行曲風和球隊的獨特態度，因此邀請他為2025年創作年度歌曲。

在錄音過程中，三位球員還輪流唱起蕭秉治的〈毒藥〉、〈可不可以別做他的情人〉、〈我還是愛著你〉，對他的歌曲可說是耳熟能詳。錄音結束後，四人一起接受訪問，並幽默地自我介紹，張志豪還接說：「就說我們是…」完全已像是出道男團的自我介紹。

▲▼蕭秉治受邀為中信兄弟量身創作2025年全新年度歌曲〈進化 B EVOLUTION〉。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治受邀為中信兄弟量身創作2025年全新年度歌曲〈進化 B EVOLUTION〉。（圖／相信音樂提供）

但問及王威晨、張志豪、岳東華三人「打球、唱歌和拍MV哪個難？」三人異口同聲說：「拍MV！」最後蕭秉治也以「MV前輩」之姿教他們怎麼有「氣勢」對嘴，三人一教就會，他們也跟蕭秉治分享平常練球過程，也讓蕭秉治敬佩他們的辛苦與認真。

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