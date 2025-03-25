陶晶瑩昔遭曾國城強吻「在庹宗康店內」！　不避諱談風波：犯錯的不是我

記者孟育民／台北報導

主持人曾國城因失言風波請辭公視《一字千金》主持，過往黑料被挖出，24日陶晶瑩受訪時也坦承對方曾做出讓自己不舒服的舉動。如今曾國城不但丟代言，甚至被電視台退通告，陶晶瑩25日錄製廣播節目再度提及風波！

▲陶晶瑩稍早在廣播節目再度提到曾國城事件。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

網友日前在社群平台上發文，翻出藍心湄多年前在《國光幫幫忙》透露，曾國城曾在喝醉後試圖親吻陶晶瑩，而陶晶瑩當下大聲拒絕，藍心湄見狀立刻去把曾國城支開。陶晶瑩昨受訪被問及此事，不避諱直言：「事實有一點出入，但我不太想再提細節，確實不太舒服。」

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▲陶晶瑩。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

陶晶瑩的言論外界討論，許多人紛紛傳訊關心她，並認為她很有勇氣，她稍早在廣播節目上說：「犯錯的不是我，我有什麼好不敢說的，因為在場蠻多人的，所以大家可以知道…，我不會去亂編啦，而且那是在小康（庹宗康）的店。」

陶晶瑩表示那是很多年前發生的事情，只是尚無MeToo風氣而沒有被各界認真看待，「我們當時也有說，但當時的社會氣氛就把它當成藝人酒後在胡鬧，我沒有我很清醒！」

