陳冠希現身台北喊話「不要偷拍我」　粉絲求合照：10個有9個我都願意

記者蕭采薇／台北報導

「潮流男神」陳冠希（Edison Chen）25日現身台灣，為自己主理的咖啡廳「CAFEAO」舉辦開幕活動，更帶了寶貝女兒Alaia出席。身為公眾人物，難免在路上被認出，但陳冠希說，只要開口問能不能合照的，他幾乎都不會拒絕，「只要不要偷拍我就行，我會罵人是因為他們在偷拍。」

▲陳冠希主理潮流藝術咖啡廳「CAFEAO」，在台北民生社區開幕。（圖／記者周宸亘攝）

陳冠希表示：「只要不要偷拍我就行，我會罵人是因為他們在偷拍，拍完之後才問我能不能和我拍照，我覺得你都不尊重我了我幹嘛要尊重你？」而陳冠希坦言，只要是有禮貌的粉絲，自己10個有9個都願意，而現場笑問剩下的那一個人是怎麼回事？他笑說：「我也是人嘛！有時候可能我那天狀態不好。」

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▲陳冠希為籌備咖啡店，近期常會現身台北。（圖／記者周宸亘攝）



他咖啡店選在民生社區開幕，對面就是公園，已經當爸爸的陳冠希說：「大家可以帶小孩去公園玩，累了就進來喝杯咖啡。」其實店址過去就是他的潮流店，陳冠希坦言，因為身份不一樣了，笑說現在已經知道公園對於爸媽有多重要。

陳冠希表示，光喝品項就花了2、3個月，笑說：「滿困難的其實，做衣服比較簡單！」現場也透露自己未來會常期在台灣出現，而若粉絲要求合影是否會來者不拒？他笑說：「只要有禮貌都沒問題！」

▲陳冠希帶著帶了寶貝女兒Alaia來台灣，愛女很黏爸爸。（圖／記者周宸亘攝）

好友周杰倫也有開自己的飲料店，是否會約對方到自己的咖啡廳品嚐？陳冠希笑說：「他剛有發短信給我，問我說開咖啡店的事，我說沒有記者的時候你可以來。」而日前陳冠希在活動上與梁朝偉、劉嘉玲同框，讓人夢回《無間道》場景，未來是否會有機會再合作？陳冠希笑說：「我們就是朋友，我會和很多藝人朋友碰面，梁朝偉是我的偶像，只要他約我去哪我都會去！」

▲陳冠希希望粉絲不要偷拍，可以大方問能不能合照。（圖／記者周宸亘攝）