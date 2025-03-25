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楊紫最新「古裝探案愛情劇」要來了！　搭擋《玫瑰的故事》男神

記者黃庠棻／台北報導

Disney+今（25）日帶來驚喜消息，正式宣布備受期待的古裝探案愛情劇《簪中錄》即將在平台上線。由《國色芳華》楊紫、《玫瑰的故事》彭冠英兩位實力派演員領銜主演，將帶來智商開掛的「大唐第一女神探」傳奇破案故事。

▲楊紫新劇《簪中錄》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲楊紫新劇《簪中錄》即將開播。（圖／Disney+提供）

《簪中錄》除了男女主角顏值、演技雙雙在線外，緊湊又跌宕起伏的劇情、懸疑感滿滿的同時感情線也超級動人，網友更敲碗期待表示「望眼欲穿」、「『古裝收視女王』楊紫終於要來了」！

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▲彭冠英在《簪中錄》與楊紫合作。（圖／翻攝自微博／彭冠英）

▲彭冠英在《簪中錄》與楊紫合作。（圖／翻攝自微博／彭冠英）

除了《簪中錄》外，Disney+的陸劇宇宙還有爆款陸劇《大奉打更人》、2024年度劇王《慶餘年》、絕美宮廷劇《如懿傳》等等；更有漫威、皮克斯、迪士尼、日韓劇等多元內容，即將上線的話題作品包括由朴恩斌、薛景求主演的醫療驚悚韓劇《狂醫魔徒》、漫威影業最新影集《夜魔俠：重生》、首季好評如潮的驚悚日劇《噬亡村》第二季、狂掃3.86億美元票房的《海洋奇緣2》、以及彩蛋滿滿的真人版電影《獅子王：木法沙》等豐富作品。

▲楊紫新劇《簪中錄》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲Disney+祭出訂閱優惠。（圖／Disney+提供）

不僅如此，Disney+將於3月27日晚上8點至9點在LINE進行特別直播活動，直播期間將分享買半年就能看一整年的Disney+「快閃限時優惠」全面資訊，還有機會獲得加碼的LINE POINTS回饋限時最高20%。直播中，更將抽出3台三星Galaxy平板讓幸運觀眾帶回家。

此外，Disney+也特別邀請到百萬追蹤的影評創作者「那些電影教我的事」水ㄤ作為直播嘉賓，將分享自己的Disney+私藏愛劇，以及即將於平台登場的超精彩內容，絕對不容錯過。

Disney+祭出2025年高級年費方案「快閃限時優惠」，即日起至3月31日下午2時59分止，消費者將以6個月價格串流一整年，輕鬆享受平台所有熱門強檔電影與影集。高級年費方案「快閃限時優惠」讓喜愛漫威、星戰、熱門日韓劇等多元戲劇內容的你，只要1680元即可暢享一整年的精彩內容，訂閱即現省新台幣1600元。

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楊紫, 彭冠英, 簪中錄

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