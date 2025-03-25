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Lady Gaga最神專《MAYHEM》炸翻全球甩過氣標籤　時隔8年回歸Coachella

文／妞新聞

先前有許多酸民說Lady Gaga過氣，是真的嗎？這問題只要問問《MAYHEM》首日狂破4500萬流媒體播放、主打歌《Abracadabra》登頂全球排行榜的數據，就知道答案了。

這次的Gaga，不但帶著「最神專」橫掃流行樂壇，還霸氣主持《SNL》，大方自嘲金酸莓，甚至還因為專輯裡的一首神秘曲目，被粉絲瘋狂猜測她和Taylor Swift來了場「隱藏合作」！這一波操作，根本是2025年娛樂圈最強逆襲，讓Gaga直接用行動宣告：「誰說我過氣？看看排行榜再說話！」

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登上《SNL》又唱又演，Gaga超狂自嘲金酸莓

3月8日，Gaga再度登上《Saturday Night Live》（SNL），這次不只擔任音樂嘉賓，還直接挑戰主持人身份，開場獨白就狠狠「開自己玩笑」，笑稱：「上次我主持SNL，我27歲，現在38了，這可是女流行歌手的黃金年齡！現在最紅的pop star，基本上都是40+，對吧？」接著，她還一本正經地補充：「Chappell Roan其實58了，Charli XCX是75歲，Tate McRae是我親生祖母。」這番話瞬間讓全場笑翻，網友更是狂讚：「Gaga懂得怎麼反擊娛樂圈對年齡的偏見，又能順便幫好姐妹們宣傳，太聰明了！」

但最爆的還是，她竟然在SNL上直接聊起《Joker: Folie à Deux》的「滑鐵盧」，大方承認電影票房不如預期，還幽默提到自己和瓦昆菲尼克斯一起拿下金酸莓「最爛銀幕組合」獎項：「這不是個笑話，我是真的很愛得獎！現在我離 EGOT（艾美、葛萊美、奧斯卡、東尼）又近了一步……只是，我的版本是『EGORT』（R代表金酸莓）！」這種霸氣「自黑」反擊，讓粉絲們紛紛喊話：「這才是女王風範！」

新專輯炸翻全球

Taylor Swift偷藏在《MAYHEM》裡？

Gaga這次帶著新專輯《MAYHEM》重回流行巔峰，從復古電子的《Abracadabra》到搖滾感滿滿的《Killah》，每首歌都是炸裂級別的製作，讓粉絲直呼：「暗黑哥德女王回歸！」其中，《Abracadabra》的MV甚至在短短一週內破億點擊，成為2025年目前最受關注的音樂影片之一。

但最讓歌迷瘋狂的，是專輯中的一首神秘歌曲《How Bad Do U Want Me》。這首歌一上線，就被Swifties狂刷：「這旋律、這編曲、這和聲，根本就是Taylor Swift！」甚至有粉絲直接懷疑，這是一場「隱藏合作」？雖然Gaga和Taylor都沒有證實這項傳聞，但Gaga本人倒是很享受這場「全民猜謎」，還親自在TikTok上轉發粉絲的討論影片，並留下意味深長的回應：「大家都這麼說，那麼……也許就是吧？」

全球巡演狂熱開跑，台灣最近站：新加坡唱四場！

隨著新專輯熱度爆表，Lady Gaga也宣佈即將展開全球巡演，其中包括新加坡、墨西哥城、巴西等地，連開多場演唱會。而雖然台灣目前還沒有Gaga來訪的消息，但台灣粉絲早已展開超狂應援，唱片公司甚至在台北信義區、西門町等地設立巨型LED廣告牆，讓Gaga的歌曲席捲街頭，每天都有小怪獸（粉絲）特地前往打卡！

除此之外，Gaga也確定將於4月登上Coachella音樂節，這是她自2017年後再次回歸這場音樂盛會，外界紛紛猜測：「Gaga這次會不會帶來更瘋狂的現場演出？」畢竟，上一回她可是連「駕馭飛行摩托車」這種事都做得出來的女人！

從「過氣」到「神專」

Gaga用音樂證明她永遠是天后！

這幾年，Lady Gaga的事業歷經高低起伏，從《A Star Is Born》的奧斯卡榮耀，到《Joker 2》的票房滑鐵盧，甚至一度被唱衰「時代結束」。但她用一張《MAYHEM》，狠狠甩開「過氣」這個標籤，直接重返全球流行巔峰。

Gaga在接受訪問時表示：「這張專輯對我來說，代表了成長與蛻變。就算有時候事業起伏不定，但我仍然會創作，因為這是我熱愛的事情。」她的這番話，讓不少粉絲感動不已，紛紛表示：「這就是為什麼我們永遠愛她！」

從排行榜數據來看，Gaga這波回歸可說是穩穩拿下2025年的音樂大滿貫，而隨著巡演即將展開，她的影響力只會越來越強大。那些曾經質疑她「過氣」的人，如今大概都只能默默刪掉自己的推文了吧！在2025葛萊美獎表演中，Gaga選擇了一首為洛杉磯大火祈福的歌曲，而非演唱她的熱銷金曲，這讓她再次證明了自己不僅是一位流行音樂天后，還是一位真正的關懷社會的藝術創作家。

 

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Niusnews妞新聞, Lady Gaga, 音樂, Abracadabra, Taylor Swift

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