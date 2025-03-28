小孟老師／3月28日星座運勢　天蠍別當月光族「要懂儲蓄」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：協調合作事業
感情：培養共同信任
財運：合理運用信用
幸運色：泥土色
貴人：水瓶
小人：摩羯
工作：拓展業務領域
感情：學會聆聽心聲
財運：研究投資標的
幸運色：天空藍
貴人：雙魚
小人：水瓶
工作：奮力開創事業
感情：懂得欣賞對方
財運：適應經濟變化
幸運色：鵝黃色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【土象星座】
工作：品牌帶動發展
感情：創造包容環境
財運：低風險的投資
幸運色：冰晶色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：提高產品品質
感情：照顧彼此感受
財運：積極追求財務
幸運色：藍紫色
貴人：摩羯
小人：雙魚
工作：堅持科技創新
感情：尊重彼此的心
財運：統籌規劃財務
幸運色：深灰色
貴人：天秤
小人：牡羊
【水象星座】
工作：建立完善制度
感情：誠懇表達心意
財運：合理管理負債
幸運色：亮橘色
貴人：射手
小人：雙子
工作：提高管理水準
感情：掌握相處節奏
財運：建立儲蓄習慣
幸運色：金箔色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：樹立行業典範
感情：積極表達關心
財運：定期評估績效
幸運色：淺棕色
貴人：獅子
小人：天秤
【火象星座】
工作：打造精益求精
感情：培養良好溝通
財運：保持理性不貪
幸運色：原木色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：推動企業建設
感情：適時提供支持
財運：善用理財軟體
幸運色：亮綠色
貴人：雙子
小人：天蠍
工作：有效降低成本
感情：互相體諒包容
財運：熟悉金融市場
幸運色：茶綠色
貴人：處女
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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