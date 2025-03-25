全家高顏質！元元和妹妹遺傳母親好基因　許維恩家男帥女美

▲元元（左起）、媽媽、琦琦母女三人都有美麗外貌姣好身材。（圖／翻攝自元元IG）

圖文／CTWANT

29歲女星元元遺傳了母親的優良基因，不僅擁有童顏與傲人身材，還有著傻大姐般的個性，因此被封為「呆萌女神」。而小她1歲的妹妹琦琦則是IG擁有近20萬粉絲的浪Live直播主，同樣天生麗質。由於姊妹倆長相相似、顏值超高，經常讓網友誤以為她們是雙胞胎，每當合體亮相，總能引發熱烈討論。

藝人簡廷芮當年在電影《我的少女時代》飾演校花陶敏敏一角爆紅，就連升格二寶媽都還維持少女狀態。而她的姊姊簡婕、妹妹簡廷倪同樣擁有校花等級的美貌。其中，簡婕還有「空靈美女」的稱號。簡廷芮也曾在受訪時透露三姐妹不僅美貌遺傳媽媽，連體型都跟簡媽媽相近，鞋碼也是相同尺寸，母女4人經常互穿分享，根本不缺衣服。

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▲簡廷芮（中）家三姊妹都是十足美人胚子。（圖／翻攝自簡廷芮IG）

43歲女星許維恩和姊姊許路兒、許菲菲是圈內有名的姊妹花，三人都有令人稱羨的瓜子臉與大眼睛。其中今年奔5的許路兒，還曾因逆齡外表躍上國際版面，被英國媒體以「你絕對無法相信她的年齡！」 為題報導。她曾公開分享抱持少女感的保養祕訣，正是執行運動、維持臉部緊緻、確實防曬、多喝水、多吃原型食物等5大撇步。

▲許維恩（中）一家的俊男美女基因也常被報導及討論。（圖／翻攝自許路兒IG）

韓星Jessica與小6歲妹妹Krystal當年前後腳進入sm娛樂，之後分別以少女時代、f(x)成員出道，兩姊妹不僅能唱又能跳，圈粉無數，也因長相亮麗與高冷氣質，獲封「冰山美人」，也曾因為高顏值分別入選全球百大美女。

▲韓星Jessica與小6歲妹妹Krystal都是高顏值又能唱能跳。（圖／翻攝自Jessica IG）

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