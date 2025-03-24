王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

記者劉宛欣／綜合報導

新生代陸劇男神王鶴棣自演出《蒼蘭訣》後，人氣水漲船高，先前的《大奉打更人》也受到不少觀眾喜愛。但人紅是非多，近日公司為了維護藝人權益，將多名在社群、網路上造謠、誹謗他的「黑粉」帳號提告，工作室24日發布官司最新進度，被許多眼尖網友發現其中竟包含了人氣女星虞書欣的知名粉絲帳號。

▲王鶴棣公司透露提告進度，被告的黑粉竟有虞書欣粉絲。（圖／翻攝自王鶴棣、虞書欣微博）

王鶴棣公司24日對外透露官司進度，「2025年2月6日至本博發佈前，已新取證14個侵權主體，並將針對嚴重侵權的主體進行訴訟，同時展開新一輪評估」，並且補充「上一輪取證主體中符合訴訟條件的已進行立案，與其他案件最新進度一併同步給大家」，而這份名單之中驚見擁有3.4萬粉絲追蹤的虞書欣知名粉絲帳號，震驚不少人。

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▲王鶴棣提告名單中。（圖／翻攝自微博）

據了解，虞書欣、王鶴棣因為合作《蒼蘭訣》，除了各自登上新的事業巔峰以外，也圈了不少CP粉，不過過程也引發雙方粉絲不少次的衝突。這次王鶴棣提告的名單中包含了虞書欣粉絲，網友紛紛留言「支持王鶴棣維權！工作室後續告黑常態化啦，支持王鶴棣全平台告黑！」、「活該啊」、「喜提被告嘍，恭喜」、「感謝王鶴棣為民除害」。