76歲「大鼻子情聖」涉性侵今出庭！稱病情惡化無法出席遭法院駁回

記者劉宛欣／綜合報導

76歲法國男星傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）因演出《大鼻子情聖》走紅，並曾接演李安電影《少年Pi的奇幻漂流》，然而他卻涉嫌在2021年拍攝《綠色百葉窗》期間性侵兩名女性，案子將於巴黎時間24日開審。事實上他過去曾面臨超過十多名女性的性侵指控，但他一概否認，這次是他首次因指控而親自出庭。

▲傑哈德巴狄厄24日出庭受審。（圖／路透）

這次兩名受害女性分別是34歲的助理導演與54歲的美術設計師，她們是2022年上映的電影《綠色百葉窗》的工作人員，美術設計師在拍攝期間向警方報案，指控傑哈德巴狄厄性侵、性騷擾以及性侮辱。該事件發生後，傑哈德巴狄厄於2023年10月發表公開信，否認曾對女性施暴，暗示自己成為媒體「私刑」受害者。

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▲傑哈德巴狄厄否認罪行。（圖／翻攝自IG／Gerard Depardieu）

事實上在此之前，調查網站「Mediapart」就報導了超過十多名女性對傑哈德巴狄厄的性暴力指控，部分指控可追溯至2000年代初期。總共有約20名女性指控傑哈德巴狄厄有不當行為和虐待行為，但其中幾起案件因為超過追訴期限而被撤銷。

這次審判原定於2024年10月開庭，但因傑哈德巴狄厄的健康問題而被推遲。當時，他的律師表示，傑哈德巴狄厄曾接受心臟手術，且因審判的壓力使他糖尿病病情惡化。然而，經過法院指定的醫師檢查後，傑哈德巴狄厄被認定可以參加審判，但每日聽證時間將限制為6小時，並且他可在需要時休息。