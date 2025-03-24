吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星吳謹言2018年因為出演宮鬥劇《延禧攻略》而爆紅，2024年主演復仇劇《墨雨雲間》重回事業巔峰，怎料卻在9月悄然與緋聞男星洪堯結婚，還被拍到挺著孕肚，但兩人從未承認有喜。最近，網友紛紛猜測她即將復出，於是向她的經紀人于正詢問，于正對此表示「快了，十幾個劇本在排隊」，引發討論。

▲于正證實吳謹言即將回歸。（圖／翻攝自微博）

自從吳謹言被爆出懷孕「帶球嫁」後，多次被拍到挺著巨大孕肚工作、逛街或散步，但她始終未對外正面回應。近期，網路上再次流出吳謹言結束坐月子後的近照，照片中的她看起來臉頰消瘦，黑眼圈深重，讓粉絲相當心疼，紛紛在社群上表達對她身體狀況的擔憂，甚至有人感嘆她「被偷走」。

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▲吳謹言近況掀起討論。（圖／翻攝自微博）

對於吳謹言的近況，網友們猜測她應該很快會復出，於是留言向她的老闆于正詢問「吳姐什麼時候進新（劇）組？」對此，于正正面給出了回應：「快了吧，十幾個劇本在排隊，先把簽了的拍了。」證實吳謹言確實快回歸了。

此前，于正也透露過吳謹言的新戲計劃，古裝大製作新劇將於4月開拍，另外還有一部專為她量身定做的「暗黑復仇古裝發瘋文學」《畫情川》等待她安排檔期。