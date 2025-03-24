孫藝真緊靠《黑白大廚》安成宰「勾手燦笑」！　網笑：玄彬不要看

記者顧齊祐／綜合報導

南韓女神孫藝真（舊譯孫藝珍，손예진）2022年與玄彬結婚，兩人在同年11月喜得一子，是人人稱羨的演藝圈神仙夫妻檔。不時會在社群網站分享日常的孫藝真，近日曬出了與安成宰勾手的合照，令網友大驚「玄彬不要看」。

▲孫藝真近日曬出與安成宰的合照。（圖／翻攝自Instagram／yejinhand）



孫藝真近日造訪了米其林三星主廚安成宰位於首爾梨泰院附近的新餐廳「MOSU Seoul」，並在Instagram發文寫道「非常幸福和感謝的時光，充滿誠意和心思的美味食物，祝賀安成宰主廚的美好開始」。

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▲孫藝真造訪了安成宰的新餐廳。（圖／翻攝自Instagram／yejinhand）



孫藝真同時也配上了與安成宰主廚的合照。畫面中孫藝真放下一頭長髮，身穿卡其色的西裝外套，下身搭配牛仔長褲，渾身散發出優雅氣質。一旁的安成宰則穿著白色襯衫與白色圍裙，靦腆地對鏡頭微笑，孫藝真也將手勾著安成宰，親切地與主廚合影。

▲孫藝真勾手安成宰合影。（圖／翻攝自Instagram／yejinhand）



貼文曝光後，吸引了許多粉絲到場留言「喜歡孫藝真笑的時候眼睛也在微笑」、「只有跟老公的合照臉上會被貼貼紙」、「是不是玄彬掌鏡」、「餐點看起來超好吃」、「玄彬不要看」。

▲孫藝真日前曬出與老公合影，將老公的臉貼上貼紙。（圖／翻攝自Instagram／yejinhand）

安成宰是南韓唯一擁有米其林三星的主廚，2024年在節目《黑白大廚：料理階級大戰》中擔任評審，以犀利的點評和細心的態度而爆紅。近期他也重新開幕米其林星級餐廳「MOSU Seoul」，吸引了大批粉絲想朝聖他的手藝，訂位一位難求。