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潘若迪神還原「白雪公主壞皇后」！現身街頭嚇壞小朋友　女裝扮相邀約不斷

記者孟育民／台北報導

「亞洲有氧天王」潘若迪去年底模仿西洋天后席琳狄翁造成熱烈話題，近來他受到迪士尼邀請，神還原真人版《白雪公主》中的壞皇后，再度令許多人驚豔不已。

▲▼ 潘若迪神還原壞皇后。（圖艾迪昇提供）

▲潘若迪神還原壞皇后。（圖艾迪昇提供）

潘若迪日前以壞皇后裝扮親自出巡到台北信義威秀，手拿著毒蘋果放話：「看看誰才是世界上最美的女人！」一現身便立刻吸引民眾們爭先合照，並大讚他將電影中邪惡又霸氣的狠毒皇后詮釋得唯妙唯肖。有趣的是，當天潘若迪將手上蘋果送給一位小朋友，對方竟天真地大喊：「我不要！會有毒。」

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▲▼ 潘若迪神還原壞皇后。（圖艾迪昇提供）

▲ 潘若迪吸引不少民眾。（圖艾迪昇提供）

這次cosplay「全球最美壞女人」壞皇后，潘若迪笑說：「謝謝迪士尼，他們真的是詢問過一輪，發現我是所有演藝圈裡扮女人最美的，大概除了我不會有別人了。」對於如何詮釋與呈現，他自有一套見解：「壞皇后的表情非常重要，不太笑的，要非常的冷艷，感覺上就是刻薄，一副就是要剋死你的樣子；另外一定要有非常毒辣、潑辣的那種感覺，然後夠陰險、陰沉，令人不寒而慄。」

▲▼ 潘若迪神還原壞皇后。（圖艾迪昇提供）

▲ 潘若迪抓出角色精髓。（圖艾迪昇提供）

除了席琳迪翁，潘若迪先前還扮過怪醫黑傑克、埃及豔后、索隆、英熙娃娃、賀錦麗等等，這次再完美詮釋壞皇后，讓人敬佩潘若迪的百變功力，更開啟不少商機。他透露目前已陸續接到不少活動邀約，直言：「有的是要我扮成壞皇后去錄影或做活動，這是我比較頭大的，畢竟前置作業滿久的，花的時間跟精力就更多，而且如果他們又要我跳有氧，那就更麻煩。」笑說如果真的是這樣，可能價錢要更高。

不過潘若迪也感恩地說：「我覺得可能剛好這個時間點走老運，現在還有其他家公司來找，要扮一些更不一樣，甚至還有大公司上門。」至於還想再嘗試什麼角色嗎？潘若迪坦言：「其實我都沒想過，但是我覺得都可以去挑戰。」

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潘若迪, 白雪公主

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