劉雨柔孕中期「開始猜寶寶會像誰」　笑：遺傳媽媽多點不為過吧？

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔和職籃球星胡凱翔2023年認愛，大年初一更公開懷孕喜訊，平時會透過社群記錄孕期生活的她，最近在IG發文分享，懷孕到了中期的困惑，並透露自己對未來寶寶的期待與想像，「到了孕中期，不經會開始猜測，寶寶會長得像爸爸還是媽媽。」

▲劉雨柔大年初一公開懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔透露，目前到了懷孕中期的她不禁開始好奇，寶寶會長得像爸爸還是媽媽。她坦言，雖然「長得像誰都沒差、健康就好、男生女生都好」，不過她也幽默表示，身為媽媽的她辛苦懷胎十月，如果寶寶能多像自己一些，她認為這樣似乎不為過，「鑽牛角尖的想，媽媽辛苦懷胎十月才生下來，像媽媽多一點、遺傳媽媽多一點，這不為過吧（開玩笑啦）。」

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▲劉雨柔分享懷孕近況。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

值得一提的是，劉雨柔分享她夢見自己寶寶的故事，並形容寶寶長得既像爸爸又像媽媽，而且她認為意外地好看，讓她醒來時臉上都帶著微笑，「讓我們更期待你的到來了～小花生。」最後，她在文末透露自己現在極度需要按摩 ，「腰背不酸，是痛到升天。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「平安健康」、「平安順產」、「別太累唷。」