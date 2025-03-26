小孟老師／3月26日星座運勢　天秤座創造無限可能

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：職場表現良好
感情：感受愛情溫暖
財運：積極掌握資訊
幸運色：金黃色
貴人：雙子
小人：天蠍
工作：勇於創新事業
感情：創造美好回憶
財運：深入瞭解市場
幸運色：丹寧色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
工作：穩定中有進步
感情：創造無限可能
財運：謹慎選擇投資
幸運色：寶藍色
貴人：巨蟹
小人：獅子
【土象星座】
工作：效率增加很多
感情：追求完美實現
財運：積極探索理財
幸運色：銀灰色
貴人：金牛
小人：射手
工作：做好事有貴人
感情：欣賞對方文化
財運：謹慎理財工具
幸運色：玫紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：正確合理判斷
感情：集體合作共贏
財運：適當分散風險
幸運色：藕紫色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【水象星座】
工作：助力多人氣旺
感情：感恩生命珍惜
財運：保持理性收益
幸運色：粉橘色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：事業披荊斬棘
感情：培養良好互動
財運：審慎選擇方案
幸運色：珍珠色
貴人：射手
小人：天秤
工作：進度明顯快速
感情：踏上旅程開啟
財運：適時調整財務
幸運色：象牙色
貴人：天秤
小人：雙魚
【火象星座】
工作：眼光精準明確
感情：相互體諒感恩
財運：適時回流資金
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：工作愉快順利
感情：坦誠表達意見
財運：積極學習投資
幸運色：漆黑色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：與人溝通良好
感情：了解支持對方
財運：網拍店家有賺
幸運色：翠綠色
貴人：雙魚
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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