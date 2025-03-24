見面3次點頭嫁沈世朋！李新揭婚姻內幕「完全不熟」　衝動做1決定崩潰了

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（25日）晚9點播出「衝動人闖大禍，到底為什麼當初我這樣做」，藝人李新提到自己太快就結婚：「我在懵懂無知的年紀嫁給世朋哥，我嫁給他時，我們完全不熟，因為我們只見了3次面。」她曾因遠距離戀愛難經營而提分手：「因為我覺得我們都見不到面，沒想到他給我的解決方式就是結婚，我覺得他好Man、好像偶像劇，就答應了。」

▲李新才和沈世朋見面三次就嫁了。（圖／中天綜合台提供）

但當時才大二的李新，表示還有兩年的學業要完成：「我聽到學校說如果學分夠的話，可以申請提前畢業，我又衝動了，想說可以提前一年跟老公生活在一起，我馬上就申請了，但我到期末考時很崩潰，因為我有20幾門課要同時考試，還要準備畢業論文、畢業答辯，彷彿在地獄裡看不到盡頭。」

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▲李新曾因為遠距離提分手。（圖／中天綜合台提供）

另，李新表示很後悔自己太衝動：「我接到補習班老師的電話，他說我兒子最近都沒交作業，我質問我兒子，但他一臉委屈地說『我發誓我都有寫』，我想說天啊！老師怎麼可以冤枉我兒子，我抓著兒子就衝去跟老師對質。」心急想替兒子討公道的她，沒想到事情會有反轉：「他們現在都用電腦做作業，我跟老師說會不會是上傳的問題，不然電腦裡都有紀錄，然後老師看一看就發現問題，我兒子現在六年級，他耍小聰明去做一、二年級的作業，他有做，但他挑最簡單的做，這樣做得又快又好，我當場被打臉，好丟臉。」





