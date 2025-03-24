鄭中基爆妻子提離婚！娛樂大亨老爸鬆口回應：身為父母都會不開心

記者陳芊秀／綜合報導

香港歌手鄭中基日前驚傳婚變，妻子余思敏3月13日過45歲生日時，限動寫下「Happy Birthday to me, Start a new chapter（祝我生日快樂，開啟新篇章）」，引發外界離婚揣測。他的爸爸鄭東漢，前寶麗金及環球唱片亞太區總裁態度低調，僅鬆口「不要影響其他人」。

▲鄭中基驚傳離婚，爸爸回應媒體。（圖／記者周宸亘攝）

據港媒《明報》報導，鄭東漢面對媒體關心，透露鄭中基目前近況OK，但是會繼續休息，有關外界盛傳兒子婚變，他聞言「蛤」了一聲，並說「離婚是他們倆人的事，輪不到我說」，被問到有沒有關心兒子（婚變），他表示當然有，「就算是離婚也不要影響其他人」，坦言最擔心小朋友心情受到影響，未來有時間會聽兒子怎麼說。

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鄭東漢強調：「就算是（離婚）也都是他們兩個人的是，希望不要影響到小朋友或其他人，更不要脫我下水。」他表示自己的心情也多少受影響「身為父母都不會開心」。

外傳是余思敏先提離婚，鄭東漢表示不知情，至於是否擔任「和事佬」，他直言會盡可能協助，希望一切能平靜解決。而鄭中基仍處於調養階段，未正式回歸工作，而其家庭狀況仍是外界關注的焦點。

鄭東漢是亞洲娛樂界的大亨，是第一位國際唱片集團的華人總裁，創辦「金牌大風」公司，目前是香港最大唱片公司之一，其兒子鄭中基因此有外號叫做「太子基」。