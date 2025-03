鄭中基爆妻子提離婚！娛樂大亨老爸鬆口回應：身為父母都會不開心

記者陳芊秀/綜合報導

香港歌手鄭中基日前驚傳婚變,妻子余思敏3月13日過45歲生日時,限動寫下「Happy Birthday to me, Start a new chapter(祝我生日快樂,開啟新篇章)」,引發外界離婚揣測。他的爸爸鄭東漢,前寶麗金及環球唱片亞太區總裁態度低調,僅鬆口「不要影響其他人」。

▲鄭中基驚傳離婚,爸爸回應媒體。(圖/記者周宸亘攝)

據港媒《明報》報導,鄭東漢面對媒體關心,透露鄭中基目前近況OK,但是會繼續休息,有關外界盛傳兒子婚變,他聞言「蛤」了一聲,並說「離婚是他們倆人的事,輪不到我說」,被問到有沒有關心兒子(婚變),他表示當然有,「就算是離婚也不要影響其他人」,坦言最擔心小朋友心情受到影響,未來有時間會聽兒子怎麼說。

鄭東漢強調:「就算是(離婚)也都是他們兩個人的是,希望不要影響到小朋友或其他人,更不要脫我下水。」他表示自己的心情也多少受影響「身為父母都不會開心」。

外傳是余思敏先提離婚,鄭東漢表示不知情,至於是否擔任「和事佬」,他直言會盡可能協助,希望一切能平靜解決。而鄭中基仍處於調養階段,未正式回歸工作,而其家庭狀況仍是外界關注的焦點。

鄭東漢是亞洲娛樂界的大亨,是第一位國際唱片集團的華人總裁,創辦「金牌大風」公司,目前是香港最大唱片公司之一,其兒子鄭中基因此有外號叫做「太子基」。