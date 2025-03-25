ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

品冠商場「邀路人接唱〈門沒鎖〉」　民眾暴動搶報名...竟激動忘詞

記者蔡琛儀／台北報導

品冠今天宣布「今夜來哈囉Hello Victor Live」巡迴演唱會驚喜加場，這次巡演自去年從台北一路唱到南京、北京等城市，為了回應歌迷們的熱情期盼，他決定於6月8日重返台北Legacy舉辦演唱會，帶給大家更多驚喜與感動，此外，呼應聽到很多歌迷敲碗期待的曲目，這次歌單也將有不一樣的驚喜內容。

▲▼品冠巡演驚喜加場，6月8日重返台北。（圖／種子音樂提供）

▲品冠日前在成都品嚐麻辣火鍋。（圖／種子音樂提供）

品冠表示：「這次返場回到台北，在Legacy再次開唱有一種跟台北近距離一期一會的約定，非常期待見到大家，一起度過美好的時光。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了演唱會的好消息之外，品冠近期受邀至成都商演，他特地去欣賞當地的川劇表演，親自跟川劇演員交流，請教川劇風格演唱〈門沒鎖〉，增添了歌曲不一樣的韻味。品冠直呼：「這是一大挑戰，尤其是需要運用許多假音技巧，首次嘗試讓我感到很特別！」

▲▼品冠巡演驚喜加場，6月8日重返台北。（圖／種子音樂提供）

▲品冠驚喜宣布6月8日重返台北開唱。（圖／種子音樂提供）

此外，品冠也利用空檔，在商場中隨機邀請路人接唱經典歌曲〈門沒鎖〉，這首大街小巷都耳熟能詳的曲目，各年齡層的每個人就能輕鬆接唱，也吸引商場內許多年輕人圍觀、爭相拍照留念，並報名挑戰接唱，還有人一見到他就興奮激動到忘詞。結束後他不忘品嚐道地的四川麻辣火鍋，雖然辣得讓他冒汗，但仍吃得非常滿足，他還分享了這次到成都時學到的一句四川話「耙耳朵」，意思是愛老婆，對自己妻子溫柔，也與品冠給人溫暖、愛家形象的特質相呼應。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

吳映潔產後驚喜現身《嗨！營業中5》　莎莎重逢泛淚..姚元浩：回來就好

推薦閱讀

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

快訊／吳婉君認愛趙駿亞「交往8個月」家暴提告　期間遭不斷情勒

快訊／吳婉君認愛趙駿亞「交往8個月」家暴提告　期間遭不斷情勒

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

金賽綸老公「帶大批證據」親訪《橫豎》！閨蜜疑前男友：被金秀賢威脅

金賽綸老公「帶大批證據」親訪《橫豎》！閨蜜疑前男友：被金秀賢威脅

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

快訊／活動倒數5天…金秀賢確定不來台灣了！　取消演出開放全額退款

快訊／活動倒數5天…金秀賢確定不來台灣了！　取消演出開放全額退款

快訊／金賽綸老公認結婚「否認懷孕墮胎、施暴」！聲明全文曝光

快訊／金賽綸老公認結婚「否認懷孕墮胎、施暴」！聲明全文曝光

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

在趙駿亞家遭毆打…吳婉君警局「提告家暴」後神隱　經紀人曝現況

在趙駿亞家遭毆打…吳婉君警局「提告家暴」後神隱　經紀人曝現況

薔薔交錯男友染重大性病毒 禁慾1年才找回健康

薔薔交錯男友染重大性病毒 禁慾1年才找回健康

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

快訊／吳婉君認愛趙駿亞「交往8個月」家暴提告　期間遭不斷情勒

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

金賽綸老公「帶大批證據」親訪《橫豎》！閨蜜疑前男友：被金秀賢威脅

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

快訊／活動倒數5天…金秀賢確定不來台灣了！　取消演出開放全額退款

快訊／金賽綸老公認結婚「否認懷孕墮胎、施暴」！聲明全文曝光

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

品冠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李鎮浩亂爆料金賽綸「輕生20次」欠公司千萬醫療費！　家屬打臉了
  2. 品冠商場「邀路人接唱〈門沒鎖〉」　民眾暴動搶報名...竟激動忘詞
  3. 閔熙珍因「職場霸凌」遭勞動局罰款！　不服喊冤：錯誤的認定
  4. 日本最美賽車皇后是她！　挺F級兇器還不夠「罕見露出最美部位」
  5. 與《甄嬛傳》陶昕然離婚！　何建澤首發聲「成年人的事自己承擔」
  6. 劉至翰頭撞到變臉　吳東諺0收穫賴慧如爆氣
  7. 快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁
  8. 陽帆愛女安吉爆陷焦慮失眠！　竟意外變成新歌靈感
  9. 李鎮浩曾指金賽綸人品差！好友哭訴「公開她生前狀態」：到底憑什麼？
  10. 趙駿亞悄關臉書！出道19年捲「6次暴力事件」　曾遭美國法院判刑

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366