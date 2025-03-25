品冠商場「邀路人接唱〈門沒鎖〉」　民眾暴動搶報名...竟激動忘詞

記者蔡琛儀／台北報導

品冠今天宣布「今夜來哈囉Hello Victor Live」巡迴演唱會驚喜加場，這次巡演自去年從台北一路唱到南京、北京等城市，為了回應歌迷們的熱情期盼，他決定於6月8日重返台北Legacy舉辦演唱會，帶給大家更多驚喜與感動，此外，呼應聽到很多歌迷敲碗期待的曲目，這次歌單也將有不一樣的驚喜內容。

▲品冠日前在成都品嚐麻辣火鍋。（圖／種子音樂提供）

品冠表示：「這次返場回到台北，在Legacy再次開唱有一種跟台北近距離一期一會的約定，非常期待見到大家，一起度過美好的時光。」

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除了演唱會的好消息之外，品冠近期受邀至成都商演，他特地去欣賞當地的川劇表演，親自跟川劇演員交流，請教川劇風格演唱〈門沒鎖〉，增添了歌曲不一樣的韻味。品冠直呼：「這是一大挑戰，尤其是需要運用許多假音技巧，首次嘗試讓我感到很特別！」

▲品冠驚喜宣布6月8日重返台北開唱。（圖／種子音樂提供）

此外，品冠也利用空檔，在商場中隨機邀請路人接唱經典歌曲〈門沒鎖〉，這首大街小巷都耳熟能詳的曲目，各年齡層的每個人就能輕鬆接唱，也吸引商場內許多年輕人圍觀、爭相拍照留念，並報名挑戰接唱，還有人一見到他就興奮激動到忘詞。結束後他不忘品嚐道地的四川麻辣火鍋，雖然辣得讓他冒汗，但仍吃得非常滿足，他還分享了這次到成都時學到的一句四川話「耙耳朵」，意思是愛老婆，對自己妻子溫柔，也與品冠給人溫暖、愛家形象的特質相呼應。