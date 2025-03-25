閔熙珍因「職場霸凌」遭勞動局罰款！　不服喊冤：錯誤的認定

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名製作人兼HYBE旗下經紀公司ADOR前代表閔熙珍（민희진），在2024年全面槓上公司，並於年底宣布離職。已經許久沒有新動態的她，近日因涉及職場霸凌以及作為雇主未能徹底調查公司內的職場霸凌案件，遭勞動局處以罰款。

▲閔熙珍因為職場霸凌被處罰款。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒報導，首爾地方勞動廳首爾西部支廳通知閔熙珍處以罰款一事。原因是閔熙珍不僅對員工施以言語暴力，還未履行對公司內發生的職場霸凌事件進行客觀調查的義務。根據南韓《勞動基準法》，如果雇主對員工職場霸凌，可處以最高1000萬韓元（約22.5萬台幣）的罰款，若未能及時對職場霸凌事件進行調查，則可處以最高500萬韓元（約11.2萬台幣）的罰款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲閔熙珍方將提出異議。（圖／翻攝自YT）

從ADOR辭職的員工A於2024年8月，向HYBE舉報，自己遭到閔熙珍親信兼公司高層的性騷擾等職場霸凌行為。隨後，A向勞動局投訴，稱閔熙珍試圖掩蓋此事，還對其施以言語暴力。官方經調查後認定，閔熙珍職場霸凌屬實，且作為雇主未能對職場霸凌事件進行客觀調查。

對此，閔熙珍方面對於勞動局的判定表示「對事實作出了錯誤認定」，將向相關部門提出異議。