趙駿亞悄關臉書！出道19年捲「6次暴力事件」　曾遭美國法院判刑

記者黃庠棻／台北報導

男星趙駿亞以《新兵日記》的「魔鬼班長」一角走紅，近年來減少拍戲頻率，轉往經營戶外運動YouTube頻道，吸引許多網友訂閱，怎料卻在25日傳出在與女星吳婉君交往期間不斷言語暴力、情緒勒索，最後甚至暴力相向，雖然他的電話未接，但臉書粉專「趙駿亞˙駿臨天下粉絲部」已悄悄關閉。

▲趙駿亞家暴吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／趙駿亞駿臨天下粉絲部）

吳婉君在社群網站上曬出一張律師事務所聲明，坦言與趙駿亞一開始是好朋友，在2024年7月正式升格戀人，卻在交往期間遭到對方言語暴力以及情緒勒索，最終引發肢體衝突，直呼「不僅造成本人身體上的傷害，更成為夢魘」，強調在交往期間也曾選擇原諒以及試圖幫助男友控制情緒，但最終仍造成肢體上的傷害，因此決定說出自己的經歷。

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▲趙駿亞家暴吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

而趙駿亞在傳出家暴事件之後，《ETtoday星光雲》記者致電給他並沒有任何回應，處於「轉接語音信箱」的狀態，同時他的臉書粉專「趙駿亞˙駿臨天下粉絲部」已悄悄關閉，Instagram則仍是開放狀態，已有不少網友湧入留言「怎麼可以打人」、「你太令人失望了！」、「對女生動手什麼狗屁班長」，引起熱議。

▲趙駿亞。（圖／翻攝自Facebook／趙駿亞駿臨天下粉絲部）

事實上，這已經不是趙駿亞第一次傳出家暴，在2016年被一名前女友控告傷害被檢方起訴，後來又有另一位前女友爆料，在交往期間摔斷女方肩膀，當時事件持續發酵，三度有一名前女友控訴被他施暴長達6小時，2021年又有一名美國前女友出面指控他施暴，當時他還遭到美國法判刑，被加州法院依非法監禁、家暴、恐嚇判刑16個月。

▲趙駿亞。（圖／翻攝自Facebook／趙駿亞駿臨天下粉絲部）

此前，趙駿亞在2020年1月10日、大選投票前一天，在林森南路、仁愛路口與管制交通的警察發生衝突，當場將對方推倒在地，案發當天遭逮時，趙駿亞稱急著回家與爸媽吃飯遭攔，一時衝動才做出犯行，並於案件偵查期間，稱不懂法律「認錯不認罪」，檢方依傷害、妨害公務等罪起訴。

46歲的趙駿亞在2006年出道，在不到20年的演藝圈生活中，頻頻因為暴力事件而登上新聞版面，包含吳婉君的指控，她在感情生活上已捲入5次家暴，還有一次與警察發生衝突，總共6次情緒失控而使用暴力，引起不少網友憤怒。