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趙駿亞自曝陽光人設是假的　965字道歉「我是恐怖加害人」

記者黃翊婷／綜合報導

男星趙駿亞25日傳出在與女星吳婉君交往期間不斷施以言語暴力、情緒勒索，甚至暴力相向，日前被警方依傷害罪函送偵辦。趙駿亞事後在IG發布一篇965字的長文道歉，承認自己是恐怖的加害人，「我陽光的人設原來都是假的」、「我看不起自己的卑劣」。

▲▼吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

▲趙駿亞承認動手打了吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

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整起事件的起因是雙方價值觀不合，趙駿亞13日凌晨2時許因不滿吳婉君與朋友喝酒，兩人在住家附近的停車場發生口角，導致女方額頭瘀青、脖子及嘴唇被抓傷（破皮挫傷）。吳婉君立刻下車前往中和警分局報案，並提告家暴、申請保護令，事後趙駿亞則被警方依傷害罪函送偵辦。

▲趙駿亞。（圖／翻攝自Instagram／chunyachao）

▲趙駿亞以《新兵日記》的「魔鬼班長」一角走紅，近年來減少拍戲頻率，轉往經營戶外運動YouTube頻道。（圖／翻攝自Instagram／chunyachao）

趙駿亞25日在IG發出一篇965字的文章向吳婉君道歉，他承認自己脾氣不好，情緒時常高漲到病態的程度，還會怪罪別人不懂檢討，卻沒有半點自省，失控起來連自己也覺得很恐怖，如今釀成大禍，他感到非常後悔與羞愧，「我看不起自己的卑劣，我甚至在事後都沒有面對她傷容的勇氣」。

「我陽光的人設原來都是假的。」趙駿亞承認自己是那個恐怖的加害人，「我需要被制裁，對不起、我真的很抱歉」，他決定不再姑息這樣的自己，虛心認錯，未來會好好面對法律責任以及自己的身心問題，「我會活著分享，不會逃避」，最後他很感謝吳婉君到最後仍掛念著自己，勸他承擔、不要沉淪，「她的話給我很大的力量」。

▲私人PO文外流「被說成曖昧趙駿亞」　吳婉君開炮臉書友：你非常無恥。（圖／翻攝自臉書／吳婉君 Cocco Wu）

▲吳婉君有 八點檔女神之稱。（圖／翻攝自臉書／吳婉君 Cocco Wu）

文章公開之後，雖然有部分網友覺得趙駿亞已經道歉認錯就好了，希望他未來真的能反省改過，但大多數網友仍不買帳，並紛紛留言抨擊、要求退出演藝圈。目前趙駿亞已將個人臉書粉專關閉，IG則還是維持公開狀態。

【趙駿亞IG全文】

各位親人朋友們 ：

我去年七月談了一場戀愛，但因為我的個性偏差 ，導致了愛我的人一邊愛我，一邊還要背負莫須有的罪名，吳小姐從來就不是第三者，只為了我不喜歡媒體談論個人感情，我以這樣的理由而對媒體否認，並且希望他接受我這樣不對的想法與立場，我非常的自私，我以我會愛你、我會對你好這樣的說辭，單方面不討論的叫他接受，一次兩次三次的壓抑他的情緒，我這些日子適逢轉職變化，但他不論以友人或愛人的角度，一直鼓勵著我、一直陪伴著我，他把我看得比他自己還重要，他希望我笑、他希望我開心，他只是個小女人。

我的脾氣不好，經常憤世嫉俗，但他對我的包容大到超乎想像，他給我的溫度，讓我的家裡充滿了生機與香氣。男女朋友偶有爭執，但我的自大與尖銳，常常讓小吵架變得不可收拾，我不懂怎麼去愛，我會說很難聽的話、羞辱人的話、我會張牙舞爪、無論最後是誰讓步，這都是很不好很不健康的方法。我的情緒時常高漲到病態，還會同時間怪罪別人不懂檢討，我沒有一點的自省，我行我素沒有想用正確的渠道去看待、去面對我的失控，我覺得自己很恐怖。

今天終於釀成了大禍，我非常後悔與羞愧，我動手打了吳小姐，打毀了她的信任，打了一個這樣愛我疼我永遠把我放在心中第一順位的人，我看不起自己的卑劣，我甚至在事後都沒有面對他傷容的勇氣。父母親一定是給孩子正確的教育，但我卻不知道我最後走到這麼讓我自己都看不起自己的偏差。我對不起我愛的人、我對不起愛過我的人、我對不起每一個給我機會的人、我對不起那些把吳小姐當寶貝般呵護的親友、我對不起吳小姐、我對不起那些她用心堆疊曾經快樂的每一分每一秒。我陽光的人設原來都是假的，我只有自己陽光，卻把黑暗丟給別人。家暴是一種無形的利刃，我是那個恐怖的加害人，更恐怖的是受害人是我摟在懷裡都嫌不夠的吳小姐。我需要被制裁，對不起、我真的很抱歉，我前幾天還夢到了一位去了遠方的哥哥，他在夢裡生氣我不想理我 對不起。

爸爸媽媽小時候送我跟妹妹去上學曾說，要我們好好讀書，成績不好沒關係，至少要知道是非對錯。我無地自容。

跟我不一樣的人，你們很好，
跟我一樣的人，我想說一念之差，天堂地獄，不要姑息這樣的自己，我虛心認錯，再也不理直氣壯了。

我會面對法律的責任、
也會好好面對自己的身心問題、
我會活著分享，不會逃避。
謝謝吳小姐說服我，叫我承擔、不要沉淪，她的話給我很大的力量，謝謝她到最後都還是先掛念著我。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
(三) 防止老人受虐，請撥打110、113。

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趙駿亞, 吳婉君, 家暴

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