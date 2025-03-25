快訊／吳婉君認愛趙駿亞「交往8個月」家暴提告　期間遭不斷情勒

記者黃庠棻／台北報導

女星吳婉君雖多次與趙駿亞傳出緋聞，但都以好友互稱，怎料25日卻傳出她在男方家中遭到暴力毆打，因此已在本月13日到中和分局提告，提出傷害及家暴告訴，只不過在偵訊時對於家暴細節並未透露太多細節，僅表示將會在日後擇期開記者會回應。稍早，她也在社群網站發出聲明。

▲吳婉君遭到趙駿亞家暴。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

吳婉君在社群網站上曬出一張律師事務所聲明，寫下「很遺憾必須在這裡公開這樣的聲明。這不是為了博取關注或者宣洩情緒，而是為了傳遞一個清醒且重要的訊息『暴力不該被容忍，即便是那些被忽略的、非肢體的暴力也值得被正視。』」

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▲吳婉君遭到趙駿亞家暴。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

不僅如此，吳婉君也在發文文末強調「由於我個人的身心狀況仍在調整中，已委請律師處理一切後續法律程序，並不再對外說明，謝謝各界的體諒。」

▲吳婉君發出律師聲明。（圖／翻攝自吳婉君ig）

而吳婉君的律師聲明中寫道，與趙駿亞一直以來確實是好朋友，在2024年7月正式升格戀人，卻在交往期間遭到對方言語暴力以及情緒勒索，最終引發肢體衝突，直呼「不僅造成本人身體上的傷害，更成為夢魘」，強調在交往期間也曾選擇原諒以及試圖幫助男友控制情緒，但最終仍造成肢體上的傷害，因此決定說出自己的經歷。

此外，吳婉君也在聲明中透露，遭到趙駿亞家暴的第一時間，已經立刻報警，並在員警的陪同之下完成驗傷，目前案件已經進入司法程序。但因為在感情中遭到暴力對待，目前她的身心已經受到重創，喊話「懇請各界給予本人更多的空間與時間來恢復」。