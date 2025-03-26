HYBE女團成員出櫃！　「8歲就知道性向」認：曾害怕沒辦法出道

記者蕭采薇／綜合報導

南韓大型娛樂公司HYBE，與美國唱片公司Geffen合作推出的國際女團「KATSEYE」，主打歐美市場，作風也和一般韓團非常不同。其中印度裔美國籍成員LARA，近來在透露粉絲社群平台出櫃，透露8歲時就知道自己的性向，她也成了HYBE旗下第一位公開同志身份的藝人。

▲HYBE女團「KATSEYE」成員LARA，向粉絲公開性向出櫃。（圖／翻攝自IG）



KATSEYE由三位美國成員DANIELA、LARA、MEGAN，一位瑞士成員MANON，一位菲律賓成員SOPHIA，以及一位韓國成員YOONCHAE組成。6人透過選秀節目《Dream Academy》成團，並於去年6月正式在美國洛杉磯出道，並主打歐美市場。

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▲HYBE女團「KATSEYE」在美國洛杉磯出道，並主打歐美市場。（圖／翻攝自IG）

LARA近日在粉絲社群平台Weverse上，向粉絲公開了自己的性向，透露大概在8歲，或者甚至更早之前，就已經知道自己喜歡女生。不過這樣的身份，再加上身為有色人種，對她而言「彷彿是在我面前的兩道牆。」

▲LARA是印度裔美國人。（圖／翻攝自IG）



LARA表示，當時參加選秀節目時，也曾擔心如果同志的身份曝光，會扼殺了自己的出道機會，「但我為自己感到驕傲，非常感謝人生中，曾經支持過我的人們和粉絲。性別認同也是我的一部份，為此，我一點也不羞愧。」

▲LARA坦言，曾擔心同志的身份曝光，會影響到出道的機會。（圖／翻攝自IG）

雖然藝人在歐美出櫃不是新鮮事，但畢竟HYBE是南韓公司，相較之下性別意識也更為保守，也讓LARA成了HYBE旗下第一位公開同志身份的藝人，同時在韓網引起話題。不過大部分網友都稱讚她的勇敢，更有人表示：「活得久了，居然也能見到韓國大型公司的偶像出櫃了。」