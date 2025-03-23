張菲媳結婚12年約會放閃　翁馨儀甜勾脖張少懷：以為在度蜜月

記者王靖淳／綜合報導

女星翁馨儀2013年和張菲次子張少懷結婚，育有一對寶貝兒女，最近她和老公到香港享受難得的兩人時光，今（23）日更在IG曬出一系列合照放閃，甜蜜表示：「攝影師指定的pose，差點以為我是在度蜜月。」貼文一出，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲翁馨儀、張少懷結婚12年放閃。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

透過翁馨儀分享的合照可見到，她和張少懷去了中環逛街、喝咖啡以及太平山看夜景。照片中她身穿一件淺藍色上衣，臉上露出溫柔的微笑，張少懷則穿著黑色外套，頭上戴著一頂黑色棒球帽，同樣對鏡頭露出幸福笑容，其中張少懷還貼心地蹲下來替翁馨儀綁鞋帶。此外，兩人還靠在凌霄閣摩天台景觀台前，翁馨儀用手環抱老公，兩人對視而笑的模樣相當甜蜜。

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▲翁馨儀、張少懷到香港玩。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀在文中開心表示，結婚12年終於能夠放開束縛，和張少懷快閃前往香港約會。她還透露，這次難得的獨處時光，讓她感覺像是重溫與老公交往時期的感覺，並幽默地表示兩人原來只是暫時被孩子耽誤了戀愛，「這才是交往時的師丈呀，原來我們倆都沒被生活給磨掉，只是被櫻桃（女兒）、栗子（兒子）暫時耽誤了戀愛而已。」

▲張少懷彎腰幫翁馨儀綁鞋帶。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

談到與張少懷在太平山上拍的合照，翁馨儀表示那張照片花了她台幣1600元，並幽默透露，攝影師指定兩人拍照的動作，讓她有種回到新婚時期的錯覺。最後，她感謝爸爸及婆婆幫忙顧小孩，讓她得以與老公享受單獨約會，「之感謝我爸和我婆，希望還能有下次。」貼文及照片曝光後，吸引大票網友留言表示「太可愛」、「好甜喔」、「好喜歡」、「充滿粉紅泡泡。」