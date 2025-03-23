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手臂快比臉大！高爾宣當奶爸秀巨「肌」　線條炸裂真實身材曝光

記者吳睿慈／綜合報導

高爾宣OSN近來晉升當奶爸，仍努力健身養「肌」，他和艾薇最近接受射擊遊戲「FragPunk」的挑戰任務，要在一首歌的時間內完成開箱介紹「FragPunk」空降給他們的禮物盒，還帶著同門王ADEN、PIZZALI一起加入，穿著黑色緊身上衣的高爾宣大秀背肌與手臂肌，好身材一覽無遺，開箱的同時也讓粉絲大飽眼福。

▲▼ 高爾宣當奶爸秀巨「肌」。（圖／FragPunk提供）

▲高爾宣當奶爸秀巨「肌」。（圖／FragPunk提供）

「FragPunk」禮物盒裡有許多讓艾薇感到驚喜的小物，例如手槍造型的打火機，帥氣到讓她想帶上台表演；同時還有一件T恤跟2罐噴漆，艾薇說：「FragPunk的玩家也可以在遊戲裡面創作塗鴉。」她興奮用噴漆設計完自己的獨家T恤後，卻不小心把未乾的噴漆印在桌子上，結果為了擦桌子超過一首歌的時間，雖然挑戰失敗，卻讓更多人看到她又ㄎㄧㄤ又可愛的一面。

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▲▼ 高爾宣當奶爸秀巨「肌」！超壯。（圖／FragPunk提供）

▲高爾宣與王ADEN和PIZZALI三位「龍大謝」開箱。（圖／FragPunk提供）

高爾宣、王ADEN和PIZZALI三位「龍大謝」男孩則是以抽籤方式選出高爾宣的歌曲〈Hold On-Sped Up〉接受一首歌開箱挑戰任務，3個大男生對於「FragPunk」愛不釋手，高爾宣說：「一般的射擊遊戲有時候會偏膩，但它現在可以選技能。」ADEN附和：「只有射擊的難度可能太高了，加入一些卡牌可以提高娛樂性。」

「FragPunk」最特別的設計是融合了「碎片卡」，可以召喚卡牌的技能、改變規則增加玩家的能力：PIZZALI始出「大頭卡」，笑著對ADEN說讓自己有大頭症；高爾宣則直接把「大頭卡」插在ADEN的帽上，戲稱：「你不用選，這張就是屬於你的。」ADEN則為高爾宣選擇了「背部強化」卡，但當高爾宣一轉身，緊身上衣不但已經讓他的傲人背肌若隱若現，他還主動放送健壯的二頭肌，看來早就已經「強化」過了。

▲▼ 高爾宣當奶爸秀巨「肌」！超壯。（圖／FragPunk提供）

▲艾薇開箱禮物。（圖／FragPunk提供）

至於讓艾薇驚喜的手槍造型打火機，「龍大謝」打開包裝盒時竟然不翼而飛，原來高爾宣早已將它配掛在自己的腰上，一個move就舉起手槍「砰砰」了ADEN和PIZZALI，成為這次開箱挑戰的最後贏家。「FragPunk」即日起免費下載中，熱愛潮流與射擊遊戲的玩家們不要錯過。

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