紀卜心30歲前夕買下首間房！開箱新家「感動發聲」　親監工打造夢想小窩

記者孟育民／台北報導

女星紀卜心今年即將滿30歲，她在生日前夕開心宣布「買下自己首間房」，在頻道中開箱新家，雖然目前還在裝潢，但她分享喜悅說：「因為我18歲開始有在經營自媒體，接一些網拍，還有上上節目通告，一路這樣十幾年下來，我今年已經30歲了，那個家就當送給自己的一個禮物，對我來說非常大的意義。」

▲▼紀卜心買下首間房，當作送自己的禮物。（圖／翻攝自YouTube／Kimi紀卜心）



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紀卜心出道多年終於買下人生首間房，房子室內約40坪、3房2廳，透露未來房子裝潢會走法式風，「以我自己一個人住算是夠用，但我東西非常多，不知道住了一年會是什麼樣子，現在對這間房子的未來還是充滿期待。」除了更衣間是自己特別要求，她笑說新家的衣櫥一定要很大，因為自己太愛買衣服，多到舊家都放不下，「這次的裝潢會在收納上下很多功夫。」

▲紀卜心新家大約40坪。（圖／翻攝自YouTube／Kimi紀卜心）

紀卜心目前新家都還在裝潢中，屋內細節都是親自監督，大約會花4、5個月的時間，會等一切都好了，才會陸續添購傢俱，她不忘喊話希望有廠商可以合作，未來也會開箱與粉絲分享。最後，她表示對於新的生活環境充滿期待：「從小我都跟家人一起住，我已經30歲了，會需要一些自己的空間，我很期待我自己的一個小窩。」

▲紀卜心期待未來新生活。（圖／翻攝自YouTube／Kimi紀卜心）