賈永婕樂喊女兒「錄取3國外名校」！　笑稱：爸爸媽媽要去賣血賣腎

記者張筱涵／綜合報導

藝人賈永婕多年來以熱心公益、親力親為的行動廣受讚譽，如今家庭也傳來令人振奮的好消息，23日在社群上開心分享女兒「安安」接連收到多所美國名校的錄取通知，甚至獲得獎學金，讓她驚喜直呼「天啊我一定上輩子做了什麼好事！」

▲賈永婕分享在女兒小時候的合照。（圖／翻攝自FACEBOOK／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕23日發文，一開頭就樂喊「天啊我一定上輩子做了什麼好事」，全是因為女兒安安除了錄取哥倫比亞大學（Columbia University），也通過賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）碩士班的審核，並獲得紐約大學（NYU）獎學金，成績亮眼，讓她笑稱：「總之爸爸媽媽要去賣血賣腎了！」

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玩笑之餘，賈永婕也感性說道：「謝謝妳大學期間這麼獨立也上進自律，媽媽什麼也沒做只有貢獻了基因而已」，並附上Hashtag寫下「你必須非常努力才能看起來毫不費力」，展現母親的驕傲與滿滿愛意。

貼文一出，網友們紛紛湧入留言區，「積善之家必有餘慶」、「別人的女兒從不讓人失望」、「教育無它，唯有愛與榜樣」、「媽媽完全沒變，是不是賽亞人？」、「孩子超棒，媽媽更棒，正向能量滿滿」，留言串洋溢著對這對母女的滿滿祝福與欣賞。